Autoverkopen mei 2023: deze BMW springt er onverwacht uit

De autoverkopen van mei 2023 laten een flinke stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Dat de Kia Picanto op 1 staat, gebeurt vaker. Maar de top 3 van populairste BMW-modellen is opzienbarend.



De verkoopcijfers van 2023 zijn elke maand reden voor vreugdekreten van automerken: ook in mei ging het prima. Er werden 41 procent meer auto's geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Kijken we naar het hele jaar, dan is de stijging bijna 30 procent. De groei is te danken aan het uitleveren van alle orders die nog openstonden van 2022. Echte verrassingen zien we niet in de top 5 van merken en modellen, maar we vonden wel andere opmerkelijke zaken.



1. Elektrische BMW populairder dan benzine of diesel



Opvallend in de BMW-verkopen van 2023: de bestverkochte BMW (BMW i4) is elektrisch, en ook de nummer 2 (iX1) kan alleen rijden op stroom. Bijna was de top 3 volledig elektrisch, maar de BMW iX3 (754 registraties) kan nét niet aanhaken bij de 1-serie en de 3-serie (beide 765 registraties). Bij Mercedes bestaat de top 3 van 2023 gek genoeg uit benzineauto's: de A-klasse, CLA en C-klasse vormen de top 3.



Tip Volkswagen Polo nu vanaf slechts €399 per maand Hoe ziet jouw ideale Polo eruit?

Stel jouw Polo samen

2. Bestverkochte Volkswagen: ID.4

Zou er één land in de wereld zijn waar juist deze twee merken verbeten strijden om de nummer 1-positie? Net als in april, is Kia in mei het bestverkochte merk van Nederland. Er is nog meer reden voor vreugde bij Kia, want de Picanto is de bestseller van mei (1537 registraties). Waar de meest populaire Kia het kleinste model is, gaan de Volkswagen-liefhebbers voor groot en elektrisch. In mei noteerde de Volkswagen ID.4 de meeste registraties (715), gevolgd door de Polo (481). Als we alle op kenteken gezette auto's van 2023 optellen, gaan de Duitsers met 14.705 aan de leiding. Kia volgt met 13.634.

3. Hoe scoort Porsche?

Porsche heeft een interessant gamma. Natuurlijk staat de inmiddels 60-jarige 911 nog altijd prominent in de showroom, maar het merk heeft met de Cayenne ook een dikke suv die Nederlanders wel kunnen waarderen. En dan is er nog de elektrische Taycan, een wonder van snelladen en succesvol geïnjecteerd met de sportwagengenen van Porsche. Dit is de bestverkochte Porsche van 2023 (388 registraties), de Cayenne doet er 28 minder. Maar de 911 laat zijn jubileumjaar niet verzaken en pakt de maand mei (73 registraties, totaal 262).



4. De Chinezen

Lopen Nederlanders al een beetje warm voor Chinees? Mwah, er zijn geen enorme uitschieters te zien. De populariteit van de Lynk & Co 01 houdt aan: 681 registraties in mei, en opgeteld over de eerste vijf maanden al 4276. MG is best of the rest, met 1687 registraties. Vooral de MG4 doet het goed. Nio verkocht 69 auto's, Polestar 771. En er zijn al 29 mensen die een Hongqi hebben gekocht, het merk van de Chinese partijbonzen. De E-HS9 is tot nu toe het enige Hongqi-model in Nederland.

Top 5 merken mei 2023

Kia 3512 Volkswagen 3167 Toyota 2089 Peugeot 2084 Volvo 1971

Top 5 modellen mei 2023