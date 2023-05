BMW 5-serie en BMW i5 verblijden iedereen: van foute types tot boomknuffelaars

De nieuwe BMW 5-serie en elektrische BMW i5 zijn luxe sedans voor de geslaagde zakenman/-vrouw, maar spreken ongetwijfeld ook een heel andere doelgroep aan, namelijk louche figuren en boomknuffelaars.

De nieuwe BMW 5-serie en de volledig elektrische BMW i5 zijn ruim vijf meter lang, om precies te zijn 5,06 meter. Dat is bijna tien centimeter (97 mm) langer dan eerst. Ook de breedte en de hoogte van de BMW 5-serie zijn gegroeid en bedragen voortaan 1,90 meter en 1,51 meter, een toename van 32 mm respectievelijk 3 mm. De wielbasis van de nieuwe BMW 5-serie is nu bijna drie meter (2995 mm), 20 mm meer dan voorheen. Dat is volgens BMW de langste wielbasis in het segment, ideaal voor de geslaagde zakenman/-vrouw die zich graag laat vervoeren.

De BMW 5-serie is voor het eerst in zijn lange historie leverbaar in een volledig elektrische uitvoering, de BMW i5. Die elektrische BMW i5 is er in twee versies:

BMW i5 eDrive40 met één elektromotor op de achteras, 340 pk en 430 Nm

BMW i5 M60 xDrive met twee elektromotoren (voor en achter, AWD), 601 pk en 820 Nm

BMW i5 actieradius

Als gehaast zakenman/-vrouw moet je uiteraard de tweede versie hebben. Met deze BMW i5 knal je vanuit stilstand 3,8 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid is begrensd op 230 km/h. Niet dat je met de eerste versie snel te laat op je werkafspraak komt, want die accelereert in zes seconden naar de honderd. Zijn topsnelheid bedraagt 193 km/h. Snelladen kan tot 205 kW. Volgens BMW is de batterij (81,2 kWh) van de BMW i5 hiermee in dertig minuten op te laden van 10 tot 80 procent.

Ready, set, go! Exclusieve aanbiedingen op nieuwe voorraad Alfa Romeo voor snelle beslissers Reserveer snel je proefrit en profiteer van een prijsvoordeel op een nieuwe Alfa Romeo uit voorraad én ontvang een Alfa Romeo F1 Team Poloshirt

BMW i5: laden zonder laadpas



De BMW i5 actieradius bedraagt 477 tot 582 kilometer (eDrive40) en 455 tot 516 kilometer (M60). Met de nieuwe max range-functie kan de BMW i5 actieradius tot 25 procent worden vergroot door het vermogen en de topsnelheid te beperken en bepaalde comfortfuncties uit te schakelen, aldus BMW. Een warmtepomp is standaard. De i5 is de eerste elektrische BMW die geschikt is voor plug & charge. Daarmee kan de elektrische sedan zich zelfstandig aanmelden bij geschikte openbare laadstations, zónder gebruik van een app of laadpas.

BMW 5-serie: benzine en diesel

Wie liever op benzine of diesel rijdt, kan ook terecht bij de nieuwe BMW 5-serie. Alle modellen met een verbrandingsmotor zijn mild hybride met een 48-volt accu en uitgerust met een nieuw ontwikkelde 8-trapsautomaat. Het Nederlandse aanbod van de nieuwe BMW 5-serie bestaat voorlopig uit de volgende uitvoeringen:

BMW 520i met 208 pk

BMW 520d met 197 pk

BMW 520d xDrive met 197 pk

Vooralsnog alleen vier cilinders

Alle drie de verbrandingsmotoren tellen vier cilinders. Wees gerust, BMW belooft dat er in 2024 een BMW 5-serie met nieuwe zescilinder-in-lijnmotor komt, maar als diesel. Eerder, tegen het einde van 2023, kun je twee plug-in hybride versies verwachten. Ook wie liever elektrisch rijdt, krijgt in 2024 meer keuze; dan volgt een derde variant van de BMW i5 met vierwielaandrijving.

Een seintje krijgen als de plug-in hybride BMW 5-serie op de markt komt?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Oh jee, minder knoppen

Iets waar we al voor vreesden, is ook gebeurd: het aantal knoppen in de cockpit van de BMW 5-serie is aanzienlijk verminderd ten opzichte van het uitgaande model. Wij vinden fysieke bedieningsknoppen voor bepaalde functies zoals de airconditioning nu eenmaal handiger, maar gelukkig zien we op de interieurfoto sneltoetsen op het grote multimediascherm (14,9-inch groot, net als in de BMW i7). Het digitale instrumentarium meet 12,3 inch.

Vegan-interieur

Het interieur van de nieuwe 5-serie is volgens BMW volledig vegan, wat vooral de i5 geschikt maakt voor boomknuffelaars. De speciale vegan-bekleding met lederachtige eigenschappen voor de stoelen, het dashboard, het stuurwiel en de deurpanelen is optioneel. Wie wat minder opheeft met Moeder Natuur kan ook kiezen voor bekleding van echt leer.

Behalve boomknuffelaars zullen BMW-dealers ook te maken krijgen met schimmige types, want ook de 5-serie is voortaan leverbaar met de in onze ogen ordinaire grilleverlichting die we al eerder zagen op de BMW 7-serie en BMW i7. Je moet ervan houden, zullen we maar zeggen.

BMW geeft meteen de prijzen van de nieuwe 5-serie en i5 vrij. Die beginnen bij 65.379 euro voor de BMW 520i sedan. De elektrische BMW i5 is er vanaf 77.572 euro. Voor de sterkste uitvoering van de BMW i5 moet je minimaal 108.427 euro neertellen. De Nederlandse marktintroductie staat gepland voor oktober 2023.