Opel Corsa facelift (2023): één pietluttige ergernis werd niet verholpen

De Opel Corsa facelift lijkt op zijn grote broer, de Opel Astra. Dat komt door het Opel Vizor-merkgezicht en de nieuw ontworpen achterkant. Maar in het interieur ontdekken we een oude ergernis.

Wat vind je van de nieuwe vormgeving? De Opel Corsa heeft voortaan de Opel Vizor, het merkgezicht dat alle nieuwe Opels siert. Het zwarte ‘vizier’ loopt van koplamp naar koplamp en in het midden probeert een eveneens zwart Opel-logo zich te verstoppen. Al is het embleem bij sommige uitvoeringen zilverkleurig.

De verticale zwarte strepen in de onderbumper die lijken op luchtinlaten, maken de vernieuwde B-segmenter optisch breder. Op de achterklep staat de modelnaam uitgeschreven in blokletters, keurig volgens de laatste mode.

Ergernis in het interieur van de Opel Corsa (2023)

Het interieur ziet eruit zoals we het ons herinneren. Volgens Opel is het 10-inch touchscreen nieuw. Het digitale instrumentarium achter het stuur werkt op basis van het Snapdragon Cockpit Platform. Vermoedelijk zijn de menu’s mooier en/of sneller, want de Snapdragon is een alles-in-een chip die dat mogelijk maakt.

Als we de dashboardfoto bekijken en door het stuur inzoomen op de digitale meters, zien we kunststof panelen links en rechts van het scherm. Die lelijke oplossing om het scherm te ‘verpakken’ heeft de huidige Corsa ook. Bij een betaalbare auto is het misschien flauw om hierover te klagen, maar als je als automerk een digitaal instrumentarium plaatst, zorg dan dat het beeldscherm de hele ‘koker’ vult. Door de lege ruimte te vullen met plastic, ogen je dure digitale meters alsnog goedkoop.

Opel Corsa Electric krijgt 156 pk en 54 kWh

Het grootse nieuws zit onder de motorkap en de inzittenden van de Corsa Electric. Hij is leverbaar met twee elektrische aandrijflijnen: de oude met 136 pk en 50 kWh, en de nieuwe met 156 pk en 54 kWh. Die nieuwe, grote batterij tilt de WTLP-actieradius over de 400 kilometer.

Weten hoeveel de Opel Corsa facelift moet kosten?

Aanmelden

Zodra de prijzen bekend zijn, vind je ze in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Het is opvallend dat Opel je laat kiezen tussen beide aandrijflijnen. Bij andere Stellantis-modellen maakt de oude aandrijflijn plaats voor de nieuwe. Zoals bij de nieuwe Peugeot e-2008. De Jeep Avenger had de primeur voor deze combinatie van 156 pk en 54 kWh.



De 100 pk en 136 pk sterke driecilinder benzinemotoren worden iets zuiniger door de transformatie naar mild hybrid. Maar alleen in combinatie met de nieuwe automatische transmissie met dubbele koppeling. Corsa’s met een handbak worden alleen zuiniger als hun bestuurder daaraan meewerkt met zijn of haar rijgedrag.

De vernieuwde Corsa staat nog in 2023 bij de Opel-dealer.