Waarom jij in 2030 geen nieuwe Seat meer kunt kopen

Ben jij al een tijdje aan het sparen voor een nieuwe Seat? Zorg dan dat je je centen uiterlijk 2030 bij elkaar hebt, want daarna lukt het niet meer. Omdat Seat peperduur en premium wordt? Of strikt elektrisch? Nee, de reden is simpeler en triester ...



Terwijl de concernbroeders Audi, Volkswagen en Skoda steeds meer volledig elektrische modellen presenteerden of aankondigden, bleef het bij Seat angstvallig stil op EV-gebied. Wel kwam er een nieuw Spaans zustermerk: Cupra. En dat nieuwe Cupra werd premium én op termijn volledig elektrisch, zo bleek na een tijdje.



Hoe gaat het nu verder met Seat?



Geruchten over einde van Seat



Dat voedde de geruchtenmachine. Zou de Volkswagen Group de stekker uit Seat trekken? Maar waarom dan? Op dit moment gaat het best goed met het merk, bovendien is het wijd en zijd bekend. Als je daarentegen op een familiefeestje trots roept dat je een Cupra hebt gekocht, zal menig zwager je onbegrijpend aankijken. Toch heeft de bedrijfsleiding nu echt aangekondigd dat Seat stopt als traditioneel autofabrikant. Dit betekent echter niet dat het bedrijf ook helemaal verdwijnt.

Tot 2030 gaat de fabrikant veel energie steken in het up-to-date houden van zijn populairste modellen: de Seat Ibiza, Seat Leon en Seat Arona. Of dit betekent dat er van de Ibiza en Arona - net als van de Leon - ook plug-in hybrides komen, of dat Seat zich beperkt tot facelifts en speciale uitrustingspakketten, is nog onduidelijk. Geheel nieuwe generaties lijken ons onwaarschijnlijk. Wel lijkt het er sterk op dat de Seat Tarraco en Seat Ateca al binnenkort bij het grofvuil worden gezet.

Seat-fabrieken gaan EV's bouwen



De fabrieken van Seat zullen een belangrijke rol spelen bij de productie van vier compacte EV's van het Volkswagen-concern. Dat worden waarschijnlijk de Volkswagen ID.2all, een elektrische Skoda in Fabia-formaat en de gisteren aangekondigde Cupra Raval.

Verder gaat Seat zich na 2030 bezighouden met 'nieuwe vormen van mobiliteit voor jonge mensen'. Nu heeft Seat in Barcelona al het MÓ-project, met duizenden elektrische deelmotorfietsen. Daar zullen vast nog andere vormen van gedeelde mobiliteit bij komen.



Recycling auto-onderdelen



Op het terrein van Zona Franca in Barcelona, de plaats waar Seat ooit begon, gaat het bedrijf accu's en andere auto-onderdelen recyclen. Of daar in de toekomst ook de aandrijfaccu's van EV's nieuw leven wordt ingeblazen, is niet duidelijk.

Seat stond aan de basis van de Spaanse automobiliteit

Voor Nederlandse Seat-fans is het bericht over het verdwijnen van het merk als autobouwer natuurlijk treurig nieuws. Maar in Spanje slaat het echt in als een bom. Want lang voordat Volkswagen het merk overnam, was Seat de fabrikant die in licentie Fiats bouwde. In het begin alleen voor de eigen markt, maar later ook voor andere landen. Dat begon in de jaren 50 met de Seat 600. Dit piepkleine model wordt nog steeds gezien als de auto die het destijds nog straatarme Spanje mobiel maakte. Zoals de Volkswagen Kever en de Opel Kadett dat deden met Nederland en België en de Citroën 2CV en Renault 4 met Frankrijk.