Grote verzekeraar: China is het grootste gevaar voor de Europese auto-industrie

MG, BYD, Lynk&Co en Nio. Het is een greep uit de Chinese merken waarmee we de afgelopen jaren kennis hebben gemaakt. Volgens Allianz is deze ontwikkeling zorgelijk voor de Europese automerken.

Die zorg sprak de van origine Duitse verzekeraar uit in een rapport. Het rapport genaamd ‘de Chinese uitdaging voor de Europese auto-industrie’ behandelt de invloed die China heeft op de autoproducenten in Europa. Allianz noemt de Chinezen een gevaar in het proces van de Europese merken om de traditionele verbrandingsmotoren definitief in te ruilen voor elektrische aandrijflijnen.

Wat kan Europa doen?

Het rapport concludeert dat de overvloed aan Chinese EV’s de Europese automerken tot 2030 jaarlijks 7 miljard euro winst kan kosten. De winstderving is dubbelzijdig. De Europese autoproducenten raken namelijk niet alleen in Europa maar ook in China zelf klanten kwijt aan hun Chinese concurrenten.

Dit kan voorkomen worden door ingrijpen van Europese beleidsmakers. Allereerst kunnen de wetgevers bijvoorbeeld door invoerrechten te rekenen de Chinese auto’s duurder en daarmee minder aantrekkelijk maken voor de Europese consumenten.

Ook adviseert het rapport dat er meer nadruk wordt gelegd op de stimulatie van lokale ontwikkeling van nieuwe materialen en technologieën omtrent accupakketten. Momenteel zijn Europese EV-producenten vrijwel volledig afhankelijk van accupakketten van Chinese makelij.

Tot slot zou het positief zijn om toe te staan dat Chinese merken auto’s bouwen in Europa. Op die manier kunnen de Chinezen niet profiteren van een oneerlijke concurrentiepositie door bijvoorbeeld lage lonen en goedkope lokale materialen.

Ook Stellantis ziet gevaar

Allianz is niet de eerste partij die zijn zorgen uitspreekt over de invloed die China heeft op de Europese auto-industrie. Zo riep Stellantis-CEO Carlos Tavares begin dit jaar op de Europese automerken te beschermen tegen China. Hij legde uit dat hij een ‘verschrikkelijk gevecht’ voorziet tussen de Europese en Chinese merken door het grote prijsverschil dat heerst.

Ook Linda Jackson - CEO van Stellantis-dochteronderneming Peugeot - ziet de Chinezen als een groot gevaar wegens hun lage prijzen en goede auto’s. Volgens haar is het belangrijk dat Europese merken zich focussen om de beste prijs-kwaliteitverhouding aan te kunnen bieden met hun auto’s.

Steeds meer voet aan Nederlandse grond

Dat de Chinese automerken steeds meer voet aan Nederlandse grond krijgen, wordt door cijfers van de RAI vereniging bevestigd. Volgens de branche­organisatie voor de mobiliteits­industrie hebben de Chinese autoproducenten momenteel een marktaandeel van 4,5 procent in Nederland. In 2020 was dit nog 1,6 procent.

