Hoeveel geld zit er eigenlijk nog in de SEPP-subsidiepot voor elektrische auto's?

Moet je er snel bij zijn voor een steuntje in de rug als je een betaalbare elektrische auto gaat kopen of private leasen? Vorig jaar was de SEPP-subsidiepot in mei al snel leeg. Maar in 2023 loopt het heel anders.



Vorig jaar was op 30 mei de subsidiepot officieel leeg. Dit jaar loopt het zo’n vaart niet: op 1 mei 2023 zat nog 46,06 miljoen van het totaalbedrag van 67 miljoen in de pot. Dat is bijna 70 procent! Er is dus nog genoeg budget te vergeven.

Hoe werkt de EV-subsidie ook alweer?

Even een opfriscursus over de SEPP, de subsidie voor elektrische auto’s. De subsidie is in het leven geroepen door de Nederlandse overheid om de verkoop van elektrische voertuigen te stimuleren – nieuw en tweedehands.

De subsidie bestaat sinds 2020. Destijds keerde de overheid een bedrag van 4000 euro uit voor de aankoop van een nieuwe elektrische auto en 2000 euro voor een occasion. Dit jaar zijn de bedragen vastgesteld op 2950 euro (nieuw) en 2000 euro (tweedehands).

Om gebruik te kunnen maken van de subsidie, moet jouw nieuwe of gebruikte EV aan enkele voorwaarden voldoen. De belangrijkste daarvan is dat de auto niet meer dan 45.000 euro mag kosten. Er is een kleine duizend euro speling, want de overheid kijkt naar de fiscale waarde, dat is de consumentenprijs zonder de afleverkosten (van ongeveer 1000 euro). In de prijslijst van elke elektrische auto staat de fiscale waarde duidelijk vermeld.



Particulier leasen met subsidie

De overheid steunt niet alleen de verkoop van elektrische auto’s. Je kunt als particulier ook een auto leasen en aanspraak maken op de subsidie. In het geval van private lease wordt de subsidie per maand uitbetaald, voor een periode van 48 maanden. Heb jij een langer contract van 60 maanden, dan krijg je de laatste 12 maanden niets.

De meeste elektrische auto’s in de private lease zijn nieuw, dus krijg je 2950 euro verdeeld over 48 maanden. Dat komt neer op 61,46 euro per maand.

Verder gelden dezelfde voorwaarden als voor de subsidie bij aankoop van een EV. De leaseovereenkomst moet op of na 1 januari van het jaar zijn afgesloten waarin je subsidie aanvraagt. Daarnaast moet de overeenkomst op jouw naam staan en moet de officiële actieradius van de auto minstens 120 kilometer zijn. Ook voor private lease geldt dat de auto een maximale fiscale waarde van 45.000 euro mag hebben.

Steuntje om toch voor elektrisch te gaan

De SEPP-subsidie is voor veel mensen een extra steuntje in de rug om de overstap te maken naar een elektrische auto. Een deel van het prijsverschil dat bestaat tussen EV’s en auto’s met een verbrandingsmotor wordt op deze manier mooi gecompenseerd. Dit maakt een elektrische auto leasen aantrekkelijker.