Prijsvergelijking: dure Toyota Corolla Touring Sports jaagt jou in Dacia Jogger Hybrid

De Toyota Corolla Touring Sports is vernieuwd en Dacia heeft de Dacia Jogger Hybrid gelanceerd. Maar je kunt een Toyota toch niet vergelijken met een Dacia? Wél in deze prijsvergelijking.

Toyota Corolla Touring Sports

Huisje, boompje, beestje en een 196 pk sterke Corolla-stationwagon voor de deur. Maar zo’n High Power Hybrid kost je minimaal 43.495 euro en dat is gewoon niet leuk meer. De labrador wordt sowieso liever in 9,4 seconden naar de honderd versneld, dan in 7,7 tellen. Dan hebben we het over de goedkoopste nieuwe Toyota Corolla Touring Sports van 38.195 euro. Evengoed een full hybrid, maar dan met 140 pk en wat minder luxe uitgevoerd.

Zo’n Active-uitvoering heeft alles wat je nuchter gezien nodig hebt: klimaatregeling met twee zones, 16-inch lichtmetaal, een achteruitrijcamera en een fors multimediascherm. Plus T-Mate, een dik pakket veiligheidssystemen inclusief adaptieve cruise control. Daar heeft de goedkopere Dacia Jogger Hybrid geen antwoord op.

Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid

(full hybrid, 140 pk)

Active-uitvoering - 38.195 euro

Klimaatregeling - standaard

Lichtmetalen wielen - standaard

Adaptieve cruise control - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

Totaalprijs: 38.195 euro

Goedkoper: Dacia Jogger Hybrid

De Dacia Jogger Hybrid weegt evenveel als de Corolla Touring Sports. Met alles plat past er ook 1600 liter achterin en ze mogen allebei 750 kilo trekken. Dus ze lijken meer op elkaar dan je denkt. Maar in de Dacia heb je geen adaptieve cruise control, je zit minder lekker en hij voelt goedkoop aan. Maar dat zie je terug in de prijs en daar valt ook iets voor te zeggen.

Dacia Jogger Hybrid

(full hybrid, 141 pk)

Extreme-uitvoering - 30.650 euro

Klimaatregeling - standaard

Lichtmetalen wielen - standaard

Adaptieve cruise control - niet leverbaar

Achteruitrijcamera - standaard

Totaalprijs: 30.650 euro

Duurder: Opel Astra Sports Tourer PHEV

Begin dit jaar testen we de 225 pk sterke Opel Astra GSe (review), maar die pretletters sieren voorlopig alleen de achterkant van de 5-deurs. De Sports Tourer is er ook als plug-in hybride, maar nu nog met maximaal 180 pk. De basisversie (Level 2), kost 41.699 euro en is qua uitrusting vergelijkbaar met de Corolla. Maar dan met een stekker en 62 km elektrische range.

Opel Astra Sports Tourer PHEV

(plug-in hybride, 180 pk)

Level 2-uitvoering - 41.699 euro

Klimaatregeling - standaard

Lichtmetalen wielen - standaard

Adaptieve cruise control - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

Totaalprijs: 41.699 euro

Goedkoper: Seat Leon Sportstourer

Ter ere van 40 jaar Seat in Nederland, nemen we de Seat Leon Sportstourer ook mee. De 1.0 eTSI is strikt genomen géén volwaardige hybride, maar misschien is deze 110 pk sterke mild hybrid jou toch elektrisch genoeg. Hij heeft een automaat, 1600 liter laadruimte en mag 1300 kilo trekken. Seat verkoopt ook een 1.5 eTSI met 150 pk voor 40.200 euro.

Seat Leon Sportstourer 1.0 eTSI

(mild hybrid, 110 pk)