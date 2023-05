Peugeot 2008 facelift (2023): het grote nieuws zit in de e-2008

De Peugeot 2008 (2023) heeft een facelift gekregen. De vormgeving werd bijgepunt van bumper tot bumper, maar het grote nieuws is gereserveerd voor de elektrische Peugeot e-2008.

Sinds zijn lancering in 2019 is de Peugeot 2008 uitgegroeid tot een van best verkochte kleine suv’s in Europa. Nogal wiedes, want het model smoelt goed en zijn eigenzinnige interieur met het kleine stuur en een hoog instrumentarium geeft je het gevoel in een luxe auto te rijden. De vandaag onthulde Peugeot 2008 facelift moet ervoor zorgen dat autokopers hun weg de komende vier jaar naar het Peugeot-dealerpand blijven vinden.

Nieuwe vormgeving voor Peugeot 2008 (2023)

De voorkant is nieuw. In de grille prijkt het moderne Peugeot-logo en de koplampen zijn nageaapt van de nieuwe Peugeot 508. Dat wil zeggen dat de drie verticale lichtklauwen de koplampen hebben verlaten en er voortaan onder zitten. De rode lichtstrepen in de achterlichten stonden fier overeind, maar doen nu een dutje en zijn gaan liggen.

Een facelift is niet compleet zonder nieuwe lakkleuren en wieldesigns. De lichtmetalen wielen van de Peugeot 408 dienden als inspiratie voor de 2008. Er zijn drie formaten om uit te kiezen: 16, 17 en 18 inch.

Wij spotten deze subtiele verschillen

De volgende kleine verschillen vallen ons op. Alle modellen van de 2008 hebben voortaan een touchscreen van 10 inch, dus in de goedkoopste uitvoeringen kijk je niet langer naar een 7-inch scherm. Het beeld van de camera’s is scherper geworden en de draadloze oplader voor je telefoon is krachtiger (15 i.p.v. 5 watt). De versnellingspookknop van de handbak is nieuw ontworpen om prettiger in je hand te liggen.

Peugeot e-2008 (2023): accu en elektromotor

Peugeot is begonnen om zijn elektrische modellen van de nieuwe elektrische aandrijflijn te voorzien. Van alle Stellantis-modellen heeft de Jeep Avenger de primeur.

Bij de Peugeot e-2008 maakt nu de oude 136 pk sterkte elektromotor plaats voor een krachtiger én zuiniger exemplaar van 156 pk. In combinatie met een iets groter accupakket (van 50 naar 54 kWh), is een grotere actieradius mogelijk. Peugeot communiceert een range van 406 kilometer.

Peugeot 2008: motoren

Op benzine- en dieselgebied blijft veel bij het oude. De vernieuwde Peugeot 2008 is leverbaar met drie verbrandingsmotoren:

PureTech 100 – 1,2-liter driecilinder turbomotor met 100 pk en handgeschakelde zesbak

PureTech 130 EAT8 – 1,2-liter driecilinder turbomotor met 130 pk en een 8-traps automaat

BlueHDi 130 EAT8 – 1,5-liter viercilinder turbodiesel met 130 pk en een 8-traps automaat

Levertijd Peugeot 2008 facelift

De marktintroductie van de gefacelifte 2008 vindt plaats in de zomer van 2023. Je kunt dan kiezen uit de elektrische e-2008 en de drie bovenstaande verbrandingsmotoren. Peugeot levert drie versies: Active, Allure en GT. Op de foto’s zie je de e-2008 in GT-uitvoering.