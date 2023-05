Waarom Toyota-rijders vreemdgaan bij het kopen van een tweedehands elektrische auto

Zelfs in de Verenigde Staten ruilen steeds meer mensen hun benzineauto in voor een elektrische auto. En dat blijken vooral Toyota-rijders te zijn. Door strategische blunders in Japan kopen de Amerikanen echter geen Toyota terug ...



De groeiende liefde voor EV's blijkt uit een rapport van de Amerikaanse tweedehands autodealer CarMax. Het grote occasionbedrijf uit Californië onderzocht het koopgedrag van klanten en concludeerde onder meer dat het zoekvolume naar elektrische auto’s afgelopen jaar verdubbeld is. Dit resulteert steeds vaker in daadwerkelijke aankopen van EV’s, ook op de tweedehandsmarkt. Dat komt volgens CarMax voor een groot deel door de hoge brandstofprijzen.

Toyota vaak het inruilobject

CarMax concludeerde op basis van de data dat vooral Toyota’s worden ingeruild voor tweedehands EV’s. Het Japanse merk was goed voor 12 procent van alle inruilovereenkomsten van auto’s met verbrandingsmotor naar elektrische voertuigen. Vorig jaar was Toyota ook al het meest ingeruilde merk voor een EV.



En dat is zuur voor de Japanners, want die elektrische auto is geen Toyota. Het merk kwam pas in 2022 met zijn eerste volledig elektrische auto, de Toyota bZ4X. Een tweedehands elektrische Toyota is er dus helemaal niet en daarom moeten trouwe rijders van het merk noodgedwongen vreemdgaan.



Toyota belooft ondertussen beterschap, zoals in onderstaand artikel te lezen is, maar het moet van ver komen.



Naast Toyota’s werden ook Fords en BMW’s vaak ingeruild voor een EV. Het betrof deze merken in 8 procent van de gevallen, terwijl Honda met 7 procent ook een aardige duit in het zakje doet.

Amerikanen kopen minder suv's

Naast de specifieke merken werd door CarMax ook gekeken naar de segmenten van de ingeruilde voertuigen. In 40 procent van de gevallen waren het suv’s die werden ingeruild voor EV’s - niet zo gek in de VS - gevolgd door sedans en coupés. Zij waren beiden goed voor 29 procent van het aantal gevallen.



Suv-rijders kopen dus géén elektrische suv terug, al heeft dit hoogstwaarschijnlijk ook met het aanbod te maken. Zo was de tweedehands Tesla Model 3 de absolute verkooptopper, terwijl ook de Nissan Leaf en de Chevrolet Bolt EV in de top 5 stonden. De enige suv’s die ook deze top 5 haalden waren de Tesla Model Y en de Ford Mustang Mach-E.