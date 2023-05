Torenhoge marges: bij deze automerken klotsen jouw centen tegen de plinten

De prijzen voor nieuwe auto’s zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. Door de inflatie en het chronische tekort, zeggen de merken. Onzin, zo blijkt. Vooral Europese merken slaan een indrukwekkend slaatje uit de verhoogde prijzen en boeken torenhoge winsten.

Dat blijkt uit een analyse van de winstmarges van automerken dat is uitgevoerd door motor1.com. Voor deze analyse werden de jaarcijfers van 2022 van 25 verschillende autoproducenten uit verschillende werelddelen en -markten onderzocht. Zo werden onder andere 8 Japanse, 7 Europese, 5 Chinese en 3 Amerikaanse merken onderzocht. Ook de Hyundai Group uit Zuid-Korea en Tata Motors uit India kwamen aan bod.

Europese automerken maken in 2022 het meeste winst



Opvallend in het onderzoek zijn de grote winstmarges die Europese automerken binnenharken. Gecombineerd haalden de 7 Europese autoproducenten uit het onderzoek (Ferrari, Mercedes, BMW, Stellantis, Volkswagen, Renault en Aston Martin) een omzet van meer dan 804 miljard euro. Daarvan was bijna 79 miljard euro winst, wat de winstmarge van alle Europese merken samen op een indrukwekkend percentage van 9,8 procent brengt. Dat percentage is een half procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder.

Chinese merken: veel auto's, kleine marges



Daarmee doen de Europeanen het beduidend beter dan concurrenten uit andere werelddelen. De merken uit de Verenigde Staten (Tesla, General Motors en Ford) staan op nummer twee in de lijst met 7,6 procent winstmarge, ruim 2 procent minder dan de Europeanen. Het podium wordt gecompleteerd door de Hyundai Group uit Zuid-Korea met 7,4 procent. Zij worden gevolgd door de Japanse autoproducenten (Isuzu, Subaru, Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan en Suzuki), die een winstmarge van 6,3 procent hadden.

China wordt een steeds grotere speler op de automarkt wereldwijd, maar kan nog niet dezelfde winstcijfers overleggen als de concurrenten uit Europa, de VS, Zuid-Korea of Japan. De Chinese automerken (BYD, Great Wall, Geely, Xpeng en NIO) hadden namelijk een winstmarge van slechts 1,6 procent. In India zijn de winstmarges al helemaal laag; Tata Motors moest het doen met een schamele winstmarge van 0,4 procent.

Ferrari heeft de hoogste marges

Ferrari is de overweldigende koploper als het gaat om winstpercentages van de individuele merken. De Italianen leverden vorig jaar wereldwijd 13.221 auto’s af, waarmee ze een omzet van 5,09 miljard euro binnenhaalden. Maar liefst 1,22 miljard euro hiervan bestond uit winst, een gigantisch percentage van 24 procent. Al verwachten we niet dat je nu ineens kunt afdingen op je nieuwe Ferrari Purosangue ... Sterker nog, dankzij dit duurste Ferrari-model (basisprijs: meer dan 500.000 euro) is de kans groot dat de Italianen volgend jaar wederom fier bovenaan staan.



Tesla had met een winstmarge van 16,8 procent ook een uitstekend jaar. Dit was een toename van 4,7 procent in vergelijking met 2021. Ineens is het niet meer zo vreemd dat Tesla de prijzen verlaagt, ze hebben inmiddels flink wat vet op de botten.