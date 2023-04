Skoda gaat Nederland veroveren met deze 6 elektrische auto’s (veel informatie)

Op het plaatje lijken het wel snoepjes, de zes elektrische auto’s die bij Skoda in ontwikkeling zijn. Wij behandelen ze alle zes, met waar mogelijk de afmetingen, de prijzen en het introductiejaar erbij.

De insteek van dit bericht is simpel: we bespreken alle elektrische modellen die Skoda tussen 2024 en 2026 op de markt gaat brengen. We gaan zoveel mogelijk van klein naar groot. Skoda gebruikt zelf de benamingen Small, Compact, Combi en Space.

Plaatjes kijken mag, maar daar valt weinig aan te ontdekken, aangezien de ontwerpen zijn teruggebracht tot autodropjes. Dat doet Skoda natuurlijk expres, want de definitieve vormgeving moet bewaard blijven voor de officiële onthulling. In de onderstaande alinea’s vind wel veel nuttige informatie.

Skoda ‘Small’: kleine EV van 25.000 euro

Het toekomstige instapmodel in het A0-segment, of in normaal Nederlands: Skoda’s 4,2 meter lange versie van de Volkswagen ID.2. De Skoda ‘Small’ kost ongeveer 25.000 euro, rolt van de band in een Spaanse Volkswagen-fabriek en komt in 2025 op de markt. Skoda pocht met een grote kofferbak van Scala-formaat (467 tot 1410 liter). Om te laten zien hoeveel 467 liter is, pakken we de elektrische Peugeot 208 erbij: daarin past maar 265 liter aan bagage.

Skoda ‘Compact’ of Skoda Elroq: elektrische Karoq

Bij de suv-modellen van Skoda moeten we altijd even nadenken: de Skoda Karoq is de middelste. Zijn elektrische opvolger heet Skoda Elroq en de 4,5 meter lange suv moet al bijna klaar zijn, want hij verschijnt in 2024. De Elroq heeft dan ook de eer de eerste nieuwe elektrische Skoda op de kalender te zijn.

Skoda ‘Combi’: elektrische stationwagon

Skoda is een kei in het bouwen van stationwagons, dus een elektrische stationwagon van Skoda is heuglijk nieuws. Met een lengte van circa 4,7 meter is-ie ongeveer even lang als de huidige Skoda Octavia Combi. De kofferbak wordt ook even groot: 640 liter - plus of min 10 liter. Jammer genoeg moeten we nog tot 2026 geduld hebben.



Skoda ‘Space’: productieversie Vision 7S

In augustus schreven we al over de Skoda Vision 7S, een studiemodel van een elektrische zevenzitter. De ongeveer 4,9 meter lange productieversie hiervan wordt Skoda’s elektrische topmodel. Skoda noemt 2026 als introductiejaar.

Kijk ook goed naar de vormgeving van de Vision 7S, want dat is de ontwerprichting die Skoda is ingeslagen. Zo is de prominente Skoda-grille veranderd in een zuinig ogend mondje dat alle nieuwe Skoda-EV’s lijken te hebben.



5 en 6 zijn faceliftmodellen

Skoda introduceert komende tijd niet alleen nieuwe EV’s, maar gaat ook de Skoda Enyaq iV en Skoda Enyaq Coupé iV faceliften. In 2025 gaat vooral het uiterlijk op de schop, zodat de elektrische suv’s er net zo uitzien als de gloednieuwe modellen.

In ander Skoda-nieuws: nieuwe Superb en Kodiaq

Skoda maakt er geen geheim van dat verbrandingsmotoren een belangrijke rol blijven spelen. De overgangsperiode voor de transitie naar elektrisch rijden zal voor elk land anders zijn. En dat brengt ons bij het grote Skoda-nieuws voor 2023: de nieuwe Skoda Superb en Skoda Kodiaq (dat is de grootste suv). Beide worden onthuld in het najaar en worden leverbaar met een gewone benzinemotor en als plug-in hybride. De Octavia, de Kamiq en de Scala krijgen binnenkort een facelift.

Conclusie

Wij verheugen ons het meest op de twee elektrische modellen in typische Skoda-segmenten: de elektrische stationwagon en de betaalbare elektrische hatchback. Skoda staat bekend om zijn ruimte combi’s en is het zodoende aan de autowereld verplicht om een praktische en betaalbare elektrische stationwagon op de markt te brengen. En als het gaat om compacte hatchbacks, krijg je bij Skoda altijd meer ruimte en gebruiksgemak dan bij Volkswagen. We zijn benieuwd hoe de Skoda ‘Small’ de Volkswagen ID.2 gaat aftroeven.