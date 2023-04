Smart #3 (2023): deze ontplofte Smart lijkt wel een Porsche

Dat de Smart #3 (vooral vanbinnen) op een Mercedes lijkt, is logisch. Maar de grootste Smart aller tijden heeft ook wel iets van een Porsche Cayenne.



Smart noemt de #3 zijn allereerste Sports Utility Coupe. Dit klinkt als een zelfbedachte term van het marketingteam, maar eigenlijk is het gewoon een suv-coupé. Hij lijkt op de #1, maar dan met rondere vormen een aflopende daklijn. Met de kleine stadsautootjes hebben de nieuwe Smarts onder Chinese knoet niets meer te maken.



Het ontwerp van de Smart #3 doet ons denken aan de Porsche Cayenne

Beduidend groter dan de #1

De Smart #3 is beduidend groter dan de Smart #1, die op zijn beurt de oude Fortwo en Forfour al deed verbleken. De 4,4 meter lange nieuwkomer is 13 centimeter langer dan de #1 en de wielbasis is opgerekt met 4 centimeter tot 2,79 meter. Wel is de #3 door zijn coupé-vorm 8 centimeter lager dan de #1.



Net als de #1 is ook de Smart #3 (2023) gebaseerd op het Sustainable Experience Architecture (SEA)-platform, dat ook door onder meer Lotus, Polestar en Volvo wordt gebruikt. Ze hebben dan ook hetzelfde moederconcern: het machtige Geely uit China. Al is Smart ook voor de helft Duits. De rollen zijn als volgt verdeeld: Mercedes ontwerpt de auto's, Geely bouwt ze. En stiekem lijken ze in Stuttgart ook gekeken te hebben naar dat andere Zuid-Duitse merk ...



In het interieur zien we een prominent 12,3-inch multimediascherm. Ook spotten we de invloed die Mercedes heeft op het design terug in de drie ronde ventilatieroosters onder het centrale aanraakscherm.

Ook technisch identiek aan #1

Over de grootte van het accupakket, de actieradius en de laadsnelheid zwijgt Smart nog. Maar als het onderstel hetzelfde is als dat van de #1, zal ook op dit gebied alles identiek zijn. En dus krijgt de suv-coupé een accupakket van 66 kWh, met een geschatte WLTP-actieradius van ruim 400 kilometer en een maximale laadsnelheid van 150 kW.

Het instapmodel van de #3 wordt een achterwielaandrijver wordt met 272 pk. Ook komt er een versie met vierwielaandrijving, die naar verwachting 428 pk zal hebben. De topversie wordt door Brabus onder handen gekomen.

Smart #3 prijs



De Smart #3 debuteert in september op de Internationale Automobil-Ausstellung in München, maar komt pas begin volgend jaar naar Nederland. De prijzen liggen vermoedelijk hoger dan die van de Smart #1, die te koop is vanaf 41.395 euro.