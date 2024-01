De nieuwe Smart #3 is vanaf nu beschikbaar voor private lease

Nieuws

Veel mensen kennen het merk Smart als producent van kleine stadsautootjes, maar het is begonnen met het produceren van grotere elektrische auto’s. De nieuwste en tevens grootste Smart ooit heet Smart #3 en is vanaf nu beschikbaar voor private lease!

Je kiest voor private lease als je wilt gaan voor zekerheid en ontzorging. Vrijwel al je vaste autokosten zijn namelijk gebundeld in één maandbedrag. Hiermee zijn zaken als de afschrijving, verzekering en bovenal het onderhoud afgedekt.

Nieuwe modellen verschijnen vaak snel op de private lease vergelijker van Auto Review. Zo kun je bijvoorbeeld sinds kort de Volvo EX30 en de Citroën ë-C3 via ons private leasen. De Smart #3 is de nieuwste toevoeging aan onze vergelijker. Het model is de grootste Smart die ooit is ontwikkeld en is een rijk uitgeruste EV die voor een scherp maandbedrag te private leasen is. De Smart #3 private lease je dan ook via Auto Review.

Smart #3 in een notendop

Specificaties

Uitvoering #3 Pro Vermogen (pk) 272 Koppel (Nm) 343 Accucapaciteit (kWh) 49 Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,2 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 325 Laadvermogen (kW) 7,4 Snellaadvermogen (kW) 130

Pluspunten

+ Hoofd- en beenruimte achterin dik in orde

+ Mooie balans tussen comfort en sportiviteit

+ Vlot (0-100 km/h in 5,8 seconden)

Minpunten

- Forse middentunnel zit beetje in de weg

- Alle functies verborgen in het touchscreen

- Maximaal laadvermogen 7,4 in plaats van 11 of 22 kW

Smart #3 standaarduitrusting

De beschikbare Smart #3 is uitgevoerd in het Pro-uitrustingsniveau. Dit is de instapper, die standaard bijzonder rijk is uitgerust:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning

Parkeersensoren voor, achter en zijde

Achteruitrijcamera

Keyless entry & go

Stoelverwarming voor

Kunstleren bekleding

Panoramadak

Elektrisch bedienbare achterklep

19 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Lane departure-waarschuwing

Draadloos opladen smartphone

12,8 inch multimedia-touchscreen

9,2 inch digitaal instrumentarium

Navigatiesysteem

Smart #3 private lease

De Smart #3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 484,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Smart #3 private lease prijzen.

Je vindt deze aanbieding in onze private lease pagina. Is dit toch niet de auto die je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er bijvoorbeeld ook de nieuwe Citroën ë-C3.