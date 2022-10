Nooit maakte Smart een cent winst met zijn kleine autootjes. Met de grote Smart #1 (2023) schudt het merk het Calimero-complex van zich af. We zetten de voor- en nadelen op een rijtje.

Smart is tot nu toe bepaald geen succes. Nooit maakte het merk ook maar een cent winst, geen model wist aan de verwachtingen te voldoen. Zelfs de stadsauto Fortwo niet. Met Chinese hulp van Geely, is er nu de veelbelovende Smart #1. De taakverdeling is als volgt: de #1 werd ontworpen door Mercedes-Benz Group AG (voorheen Daimler AG), wat je vooral aan de achterkant goed ziet vanwege de gelijkenissen met de Mercedes EQA, maar is technisch volledig Chinees. Daar wordt hij gebouwd, en daar komen zijn onderstel en accupakket vandaan. Naast drie voordelen, vonden we ook drie nadelen.



Voordeel 1: de Smart #1 is ruimer dan je denkt

Voordat we gingen rijden, dachten we dat de Smart #1 een vrij kleine auto was. Maar met zijn lengte van 4,27 meter is hij een centimeter langer dan de Volkswagen ID.3. Het resulteert ook nog in een verrassend ruim interieur. Vooral achterin zijn we verbaasd over de royale hoofdruimte, maar ook de beenruimte is zelfs als je met vier volwassenen reist keurig voor elkaar. Nog een pluspunt: het mooie dashboard zonder veel tierlantijnen, dat wordt gedomineerd door een groot multimediascherm in de middenconsole.

Voordeel 2: de Smart #1 is niet zo duur als je verwacht

Een van de redenen waarom Smart tot nu toe zo matig presteert, is de hoge verkoopprijs. De Smart Fortwo is altijd een relatief dure auto geweest, mede vanwege de hoge veiligheidseisen die aan dit tweezittertje worden gesteld.

De Smart #1 kost 41.395 euro. Nog altijd veel geld natuurlijk, maar daarmee is hij ongeveer net zo duur als een Volkswagen ID.3 of Renault Megane E-Tech Electric. Eindelijk heeft de Smart dus een concurrerende prijs.



Voordeel 3: er komt een (relatief betaalbare) Brabus-versie

0-100 km/h in 3,9 seconden, een vermogen van 428 in plaats van 272 pk, een koppel van 543 in plaats van 343 Nm. Smart en Brabus hebben elkaar opnieuw de liefde verklaard en dat resulteert in dit puike vierwielaangedreven bommetje. Zelfs de prijs van 48.995 euro is relatief gunstig, de Smart #1 Brabus is maar 7500 euro duurder dan het instapmodel Pro+. Terwijl de actieradius niet eens veel lager ligt, je komt 400 kilometer ver en moet daarmee 40 kilometer inleveren ten opzichte van de andere Smarts. Uiterlijk herken je de Brabus aan de rode accenten.



Nadeel 1: geen one-pedal driving

Als je er eenmaal aan gewend bent, bestaat er geen fijnere manier van rijden. One-pedal driving wil zeggen dat je gas geeft en remt met één pedaal. Een elektrische auto kan automatisch – en bijzonder krachtig – vertragen als je het rempedaal loslaat. Het heeft vele voordelen: de batterijen worden opgeladen terwijl je afremt en de remschijven leiden het leven van een pensionado aan de Costa del Sol en slijten dus nauwelijks. Lang verhaal kort: kan niet met de Smart #1. En dus noteren we een dikke min.



Nadeel 2: bemoeizuchtige hulpsystemen

Chinezen houden graag de controle over hun burgers. Dat merk je ook als je rijdt in de auto’s waarmee ze de Europese klant proberen te bekeren. Voortdurend word je in de gaten gehouden en dat is in de Smart #1 niet anders. Zo klinkt er een stem als je de snelheidslimiet overschrijdt. 'You are exceeding the speed limit'. Het kan ongetwijfeld uit, en dat raden we dan ook aan voordat je de Smart #1 uit ergernis niet langs, maar ín de gracht parkeert.



De spraakassistent in de vorm van een vos is een gevalletje Chinese humor.



Nadeel 3: de Smart #1 komt pas in april 2023

Prima auto, die Smart #1. Bestellen maar! Hoewel, dan moet je wel veel geduld hebben. Pas in april 2023 staat de Smart #1 in de digitale showroom. Want ja, ook deze Smart is alleen online te koop.