Smart #1 review: spreekt Chinees en opent de aanval op Volkswagen en Renault

Bij Smart denk je aan kleine, hobbelige tweezitters die overdwars in piepkleine parkeervakken zijn geparkeerd. Maar de Smart #1 schudt het Calimero-complex van zich af en opent de aanval op de Volkswagen ID.3 en Renault Megane E-Tech Electric.





1. Wat is opvallend aan de Smart #1 (2023)?

Smart kennen we vooral van de kleine Fortwo, de tweezitter die zich in grote steden als Berlijn en Rome met gemak in een miniem parkeervakje wurmt. Sinds begin 2020 zijn al die tweezitters, en ook de wat grotere Forfour, volledig elektrisch. Ook de #1 is een elektrische auto, maar toch gaat Smart het helemaal anders doen. Het is niet meer ‘zij zijn groot en ik is klein’, maar ‘zij zijn groot en ik word groter’. CEO Roland Stähler verwacht zelfs dat Smart in Nederland in de topdrie komt van best verkopende elektrische modellen.

Er waait dan ook een nieuwe wind bij Smart, en die komt uit het Verre Oosten. Smart is deels nog eigendom van Daimler, maar het enorme Chinese bedrijf Geely kocht de helft van de aandelen. Geely heeft ook Volvo en Polestar onder zijn hoede. De rolverdeling bij de #1 (spreek uit: hashtag one) is als volgt: de Duitsers doen het ontwerp, en de Chinezen de rest. Onderstel, motoren, multimedia: alles komt uit China. De Duitse genen zie je het duidelijkst aan de achterkant, waar de #1 lijkt op de Mercedes EQA. En de Chinese wortels? Daar komen we bij de minpunten op terug.



2. Wat zijn de pluspunten van de Smart #1?

De Smart #1 biedt heel veel ruimte, ook achterin. Vooral de hoofdruimte is riant. Verder zie je aan de afwerkingskwaliteit goed dat Daimler nog altijd iets in de melk te brokkelen heeft, want die is mooi.

Over comfort en rijeigenschappen van elektrische auto’s valt doorgaans weinig afwijkends te vertellen. Ze zijn allemaal stil, snel en comfortabel en de Smart #1 is geen uitzondering. Actieradius (400-440 km, afhankelijk van de uitvoering) en laadtijden (10-80 procent in minder dan 30 minuten) zijn prima, maar niet veel beter dan het gemiddelde.



Ook leuk: Brabus is terug! De 428 pk sterke Smart #1 Brabus is het topmodel. Hij heeft twee elektromotoren en vierwielaandrijving, de minder snelle Smarts doen het met één elektromotor en achterwielaandrijving. De Brabus heeft dankzij de tweede elektromotor 156 extra pk’s (428 pk) en 200 Nm extra koppel (543 Nm). De sprint naar 100 km/h duurt 3,9 seconden, bij de andere #1’s 6,7 seconden.



Op de hoogte blijven van de plannen van Smart?

Aanmelden

Onze wekelijkse nieuwsbrief is gratis!



3. Wat kan beter aan de Smart #1?

Typisch Chinees is dat de auto alles in de gaten houdt wat je doet en je daar ook voor bestraft. Ga je wat te hard, dan klinkt er bijvoorbeeld meteen een stem die je streng toespreekt.

Bovendien heeft de Smart geen fysieke knoppen. Daardoor moet je soms een handeling te veel verrichten. Bij het verstellen van de buitenspiegels, moet je eerst in het menu van het multimediascherm een knop indrukken, waarna je via knoppen op het stuur de spiegels verstelt. Wat is er mis met een ouderwets knopje op de portieren?

Bij EV’s zijn we verslaafd aan one-pedal driving, waarbij je het rempedaal eigenlijk niet meer hoeft te gebruiken omdat de auto krachtig op de motor afremt. Maar dat kan bij de Smart #1 niet, je kunt alleen kiezen tussen helemaal niet of een klein beetje regeneratief remmen.



4. Wanneer komt de Smart #1 naar Nederland en wat is de prijs?

Dat duurt nog even: pas in april 2023 staat de nieuwe Smart bij de dealer, al kun je hem al bestellen vanaf 18 oktober. De prijs is al wel bekendgemaakt. De basisversie van de #1 kost 41.395 euro. Voor de snelle Brabus-uitvoering tel je 48.895 euro neer. Smart belooft bovendien dat je niet maanden hoeft te wachten op je elektrische #1, binnen enkele dagen na je online bestelling wordt-ie geleverd.

Met zijn prijs is de #1 goedkoper dan een Volkswagen ID.3, maar duurder dan een Renault Megane E-Tech Electric.



5. Wat vind ikzelf van de Smart #1 (2023)?

Uiterlijk is de Smart #1 wat mij betreft een leuke aanvulling op het brave aanbod van met name de Volkswagen Groep. Jammer dat one-pedal driving niet kan en dat de Chinese bemoeizucht over je rijstijl ook bij Smart zijn intrede heft gedaan. Maar toch, is de comfortabele, ruime en niet exorbitant dure Smart #1 een auto met hitpotentie.