Volkswagen wil uitstel strenge Euro 7-norm – maar wat is Euro 7 eigenlijk?

Onlangs heeft Volkswagen om uitstel van de invoering van de Euro 7-uitlaatgasnorm verzocht. Is Euro 7 dan echt zoveel strenger dan Euro 6? Een korte uitleg.

Volgens de huidige plannen moet de nieuwe Euro 7-norm in 2025 ingaan. Volgens Volkswagen is meer tijd nodig om alle auto’s aan de nieuwe eisen te laten voldoen. Daarom bepleit de Duitse autobouwer uitstel met één jaar tot het najaar van 2026. Overigens is Volkswagen niet alleen in de kritiek op Euro 7. Ook Mercedes en de topmannen van Renault en Stellantis liepen er al tegen te hoop. Evenals Volkswagens zustermerken Audi en Skoda.



Hoelang kunnen we nog in onze benzineauto's rijden?



Aanmelden

Met onze gratis nieuwsbrief blij je bij!

Nieuwe auto’s uitstootvrij in 2035

Een van de doelen van het Europese beleid is de klimaatverandering tegen te gaan. Onder meer door de CO 2 -uitstoot van nieuwe auto’s vanaf 2035 tot nul te reduceren. Vandaar dat de Europese Commissie wil dat er vanaf 2035 geen nieuwe auto’s met een conventionele verbrandingsmotor meer worden verkocht.



Vooralsnog géén strengere CO2-normen

Het behalen van die doelstelling moet in etappes gebeuren. De eerste daarvan is de invoering van de Euro 7-emissienorm in 2025. Aanvankelijk was de bedoeling dat daarbij de CO2-uitstoot van verbrandingsmotoren drastisch moest worden verminderd. Maar na een stevige lobby van de auto-industrie staat die doelstelling níét meer in het huidige voorstel. Al houdt Europa nog wel een slag om de arm, door te stellen dat verdere regelgeving met betrekking tot CO2 wordt voorbereid. Stiekem hoopt iedereen dat met de overstap op uitstootvrije (voornamelijk elektrische) auto’s de CO2-uitstoot sowieso al flink daalt.



Focus op stikstof en vaste deeltjes

Wat de Euro 7 zeker wel beoogt, is een afname van de stikstofuitstoot (NOx) tot maximaal 60 milligram per kilometer. Dit betekent voor personenwagens en bestelbusjes een daling met 35 procent. Om dit te bereiken, wordt onder meer het minimumaantal kilometers verlaagd dat een voertuig aan de goedkeuringsnorm moet voldoen. Momenteel is dat voor (bestel)auto’s nog 100.000 kilometer. In de praktijk betekent dit dat veel Euro 6-voertuigen na een aantal jaren meer schadelijke stoffen uitstoten dan is vastgelegd. In de Euro 7-norm wordt die afstand verdubbeld naar 200.000 km.



Euro 7 ook voor elektrische auto's



Ook de vervuiling door vaste deeltjes moet flink omlaag. Daarbij gaat het om roet uit de uitlaat, maar ook om remmenstof en microplastics afkomstig van de banden. Door met name die laatste doelstelling, ontkomen ook elektrische auto’s niet aan Euro 7. Want door hun hogere gewicht slijten de banden van EV’s sneller dan die van traditionele auto’s. Daarom wil Europa grenswaarden gaan hanteren voor microplastics en remmenstof. Dat laatste stoten elektrische auto's en hybrides juist minder uit dan auto's met verbrandingsmotor. Met een EV kun je immers regeneratief remmen (op de elektromotor) en gebruik je de wielremmen nog maar sporadisch.



Maatregelen

Om een en ander in goede banen te leiden, zijn er aangepaste procedures voor de typegoedkeuring nodig. Zo moeten de officiële verbruikscijfers realistischer worden. Verder moeten auto’s ook periodiek aan strenge emissietests worden onderworpen. Bijvoorbeeld bij de apk.



Behalve met de regels voor bandenstof, richt de Europese Commissie zijn pijlen ook op (semi-)elektrische auto's door regels op te stellen over de minimale levensduur van accupakketten.

Extra kosten Euro 7



Volgens de Europese Commissie gaat de reductie van de emissies lukken met bestaande technieken. Daarom zouden de kosten beperkt blijven tot maximaal 150 euro per voertuig. Bij vrachtwagens zou het gaan om 2600 euro. Maar de auto-industrie vindt de schattingen van de Europese beleidsmakers over de haalbaarheid en de kosten veel te optimistisch. Ook geven de autofabrikanten aan dat de voorgespiegelde reductiepercentages onhaalbaar zijn.



Als het gaat om de invoerdatum, kunnen wij ons wel iets voorstellen bij de kritiek van de auto-industrie. Het najaar van 2025 is immers al best dichtbij. Misschien is het voor de consument ook wel beter als de fabrikanten iets meer tijd krijgen. Anders zitten de berijders van de eerste Euro 7-auto’s straks weer met halfbakken oplossingen en dure kinderziekten. Iets vergelijkbaars hebben we ook al gezien bij de eerste dieselauto's met roetfilter.