Waarom Toyota heilig gelooft in een toekomst met e-fuels

Toyota ziet brood in e-fuels. De Japanners hebben een synthetische samenstelling van Amerikaanse oliegigant ExxonMobil getest en kwamen tot mogelijk veelbelovende resultaten.

E-fuels zijn een veelbesproken onderwerp sinds Duitsland de brandstof voordroeg als uitzondering op de nieuwe Europese wet die verplicht dat alle nieuwe auto’s vanaf 2035 emissievrij moeten zijn. Ook nu die uitzondering is gegeven door de Europese Unie zijn er voor- en tegenstanders van e-fuels, soms zelfs binnen één concern (zie bericht hieronder). Toyota behoort tot de groep van voorstanders en ziet toekomst in e-fuels.

Uitstoot vermindert met 75 procent

Ook in de Verenigde Staten houden de emissiecijfers de gemoederen bezig. President Biden heeft een relatief streng wetsvoorstel gedaan, met als doel om richting 2032 de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Dit wetsvoorstel was een aanleiding voor het Amerikaanse Exxonmobile en Toyota om in samenwerking met elkaar een nieuwe brandstofmix te ontwikkelen. Toyota is direct aan het testen geslagen en kwam tot de conclusie dat de synthetische brandstof de potentie heeft om de uitstoot van verbrandingsmotoren tijdens hun levensduur te verminderen met 75 procent.

Ook EV’s niet uitstootvrij

Het onderzoek van Toyota bewijst volgens de Japanners dat e-fuels belangrijk zijn in de strijd tegen emissiecijfers. De Japanners maakten eerder al duidelijk dat ze niet geloven in een toekomst met enkel elektrische auto’s, maar juist in een mix van verschillende aandrijflijnen. Zo pleit Toyota dat zelfs elektrische auto’s niet gegarandeerd emissievrij zijn. Dit komt doordat de productie van EV’s wegens de uitstoot en gebruikte grondstoffen niet milieuvriendelijk is, terwijl ook de stroom die de auto’s aandrijft niet gegarandeerd groen is.



Belangrijke stap

Volgens Toyota kunnen e-fuels worden ingezet in de hedendaagse en toekomstige auto’s met verbrandingsmotoren. Zo worden ook de auto’s die door de transitieperiode naar elektrisch rijden niet emissievrij zijn een stuk milieuvriendelijker. Dit ziet Toyota als een belangrijke stap om uitstoot wereldwijd terug te dringen.