Prijsvergelijking: Mitsubishi ASX goedkoper dan Renault Captur, als je het slim speelt

Is de prijslijst van de Mitsubishi ASX ook afgekeken van Renault Captur, of geven de Japanners daar wel een heel andere draai aan? Een prijsvergelijking!

Mitsubishi ASX

De ASX is net als de Captur te bestellen met een turbomotortje, als volwaardige hybride en als plug-in hybride. Volgens Mitsubishi loopt Nederland vooral warm voor de hybrideversie. Die begint bij 33.490 euro, maar voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding kiezen wij de Intense+-uitvoering van 35.490 euro. Dan verruil je gewone cruise control voor een adaptieve variant en de 17-inch wielen met stalen wielen maken plaats voor stoer 18-inch lichtmetaal.

Een achteruitrijcamera heeft elke ASX. Draadloze telefoonkoppeling via Apple CarPlay of Android Auto is eveneens standaard en die gebruiken we om te navigeren. Want voor een ingebouwd navigatiesysteem moet je de nog eens 2000 euro duurdere First Edition-uitvoering hebben, en dat vinden we te veel van het goede.



Mitsubishi ASX 1.6 HEV

(full hybrid, 143 pk)

Intense+-uitvoering 35.490 euro

Adaptieve cruise control - standaard

18-inch lichtmetaal - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

Draadloze telefoonkoppeling - standaard

Totaalprijs: 35.490 euro

Duurder: Renault Captur Hybrid

De Renault Captur lijkt goedkoper dan de ASX, maar je moet vaker terugvallen op de optielijst. Het loont dus de moeite om de prijzen op optieniveau te vergelijken. Zo geeft Mitsubishi elke ASX een achteruitrijcamera, terwijl Renault dat pas doet vanaf de Techno-uitvoering. Daar staat tegenover dat meer versies van de Captur een navigatiesysteem hebben.

Renault Captur Hybrid

(full hybrid, 143 pk)

Techno-uitvoering 34.395 euro

Adaptieve cruise control 995 euro

18-inch lichtmetaal 395 euro

Achteruitrijcamera - standaard

Draadloze telefoonkoppeling - standaard

Totaalprijs: 35.785 euro

Goedkoper: Toyota Yaris Cross Hybride

Als je een compacte hybride suv zoekt, ga je koffiedrinken bij de Toyota-dealer. Dat worden twee of drie bakkies, want er zijn zeven uitvoeringen van de Toyota Yaris Cross. Variërend van 28.995 tot 41.150 euro. De 33.795 euro kostende Dynamic is een betaalbare tegenhanger van de gekozen ASX. Zelfs met een velgen-upgrade van 17 naar 18 inch.

Toyota Yaris Cross Hybride

(full hybrid, 116 pk)

Dynamic-uitvoering 33.795 euro

Adaptieve cruise control - standaard

18-inch lichtmetaal 1304 euro

Achteruitrijcamera - standaard

Draadloze telefoonkoppeling - standaard

Totaalprijs: 35.099 euro

Goedkoper: Hyundai Kona Hybrid

De Hyundai Kona is compleet uitgerust. De basisuitvoering van 32.295 euro heeft al adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera en draadloze telefoonkoppeling. Maar hij staat op piepkleine lichtmetalen wielen van 16 inch. Wij willen juist een beetje stoer voor de dag komen. Daarom bestellen we het 18-inch lichtmetaal als dealeraccessoire.

Hyundai Kona Hybrid

(full hybrid, 141 pk)