Zeg Volkswagen, waarom vind jij e-fuels onzin terwijl Porsche erbij zweert?

Porsche ziet graag een toekomst met e-fuels en heeft zelfs geïnvesteerd in een fabriek in Chili, maar concerngenoot Volkswagen moet helemaal niets weten van het goedje. Hoe kunnen deze twee merken uit hetzelfde concern lijnrecht tegenover elkaar staan?

Volkswagen-baas Thomas Schäfer liet er in gesprek met Automotive News Europe geen twijfel over bestaan: Volkswagen ziet geen toekomst in e-fuels. Dat is opvallend, aangezien thuisland Duitsland met een hevige lobby er juist voor zorgde dat e-fuels een uitzondering werden op de wet die de verkoop van emissievrije auto’s na 2035 verplichten.

Benieuwd naar alles omtrent e-fuels?

Aanmelden

Je volgt het op de voet met onze nieuwsbrief!

Onnodig lawaai

Volgens Schäfer gaat de uitzondering de verbrandingsmotor niet redden. Hij noemt het debat rondom e-fuels “onnodig lawaai” aangezien het tijdperk van de verbrandingsmotor na 2035 "hoe dan ook voorbij” zal zijn. Om die reden wil de Volkswagen-CEO geen investeringen meer in de verbrandingsmotor doen: “Waarom zouden we een fortuin spenderen aan oude techniek, als ons dit helemaal geen voordeel oplevert?”

Volledig elektrisch over tien jaar

Bij Volkswagen is de transitie duidelijk zichtbaar. Schäfer kondigde eerder aan dat de nieuwe Passat en T-Roc de laatste Volkswagens met een verbrandingsmotor gaan worden. De huidige Volkswagen Golf gaat nog wel een tijdje mee (hij krijgt nog een facelift), maar er komt geen negende generatie met verbrandingsmotor. Schäfer verwacht dat tegen 2030 EV’s voor 80 procent van de jaarlijkse verkopen gaan zorgen bij Volkswagen. Drie jaar later willen de Wolfsburgers een volledig elektrisch modellengamma hebben.

Porsche gelooft wel in e-fuels

Porsche - dat behoort tot de Volkswagen Group - heeft een volledig andere mening. Het merk uit Stuttgart voorziet een toekomst waarin Porsche-rijders van hun sportwagens blijven genieten, dankzij e-fuels. Porsche heeft dan ook geïnvesteerd in een fabriek die e-fuels produceert in Chili. Momenteel kan daar naar verwachting 130.000 liter e-fuel worden geproduceerd, maar dit moet snel worden opgeschroefd tot 550 miljoen liter in de komende jaren.