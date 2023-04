10 auto's en hun klonen - weet jij welk ontwerp het origineel is?

De nieuwe Mitsubishi ASX is niets meer of minder dan een Renault Captur met het logo van het Japanse merk erop geplakt. Een dergelijke aanpak is niet nieuw. De volgende 10 originelen en hun klonen gaan de Captur/ASX voor.

1: Peugeot 106/Citroën Saxo

De Peugeot 106 komt begin jaren 90 op de markt. Niet als opvolger van de 205, want die was zo populair dat-ie gewoon in productie bleef. De 106 deelde nog veel techniek met de Citroën AX. Het faceliftmodel uit 1996 krijgt geheel rode achterlichtunits, terwijl bij het origineel de knipperlichten achter rookglas verstopt zaten. Citroën brengt de 106 Phase II als Saxo op de markt. Blijkbaar vinden de Citroën-designers dat rookglas mooi, want de Saxo heeft het nog steeds. Zowel Peugeot als Citroën komt met een extra snelle versie, respectievelijk de 106 GTi en de Saxo VTS. Beide zijn in staat om 200 km/h te rijden.

2: Nissan Cherry/Alfa Romeo Arna

In de jaren 80 wil de EEG, de Europese Economische Gemeenschap, barrières opwerpen voor Japanse producten, vanwege oneerlijke concurrentie. Nissan denkt slim te zijn en richt met Alfa Romeo een joint venture op om toch voet aan de Europese grond te krijgen. De taakverdeling tussen beide merken is het slechtste van twee werelden: Nissan doet het ontwerp, Alfa Romeo de techniek. De Alfa Romeo Arna uit 1983, is niets meer dan een Nissan Pulsar N12, die in Nederland als Cherry verkocht wordt. Hij krijgt de boxermotor van de Alfasud. Bij Alfa Romeo worden ze liever niet aan de Arna herinnerd. Wie wel trouwens …

3: Ford Fiesta/Mazda 121

De Mazda 121 neemt het niet zo nauw met monogamie. De eerste generatie (eind jaren 80) komt later als Kia Pride naar Europa. En in Amerika rijdt-ie als Ford Festiva rond. Generatie twee neemt de huwelijkse voorwaarden een stuk serieuzer. Het 'bolhoedje' is origineel en alleen als Mazda 121 te koop. Maar de hier afgebeelde derde generatie uit midden jaren 90 rijdt weer een scheve schaats. Ford is inmiddels eigenaar van Mazda en de 121 is niets meer dan een verkapte Ford Fiesta, maar dan met een lelijke zwarte kunststof strip op de achterklep. Een succes wordt het niet. Goh …

4: Chrysler 300C/Lancia Thema

Toen Fiat het bij het Amerikaanse Chrysler voor het zeggen kreeg, besloot het de Chrysler 300C in Europa als Lancia Thema uit te brengen. Je voelt aan je water dat dit geen goed plan is, maar de toenmalige topman van Fiat, wijlen Sergio Marchionne, weet van geen wijken. Ter ere hiervan organiseert Lancia voor de pers een toertocht van Turijn naar Monte Carlo met roemrijke Lancia-modellen. Ondergetekende reist gerieflijk op de achterbank van een Lancia Flaminia mee. De reactie van de eigenaar op de Thema zegt genoeg: "Het blijft een Amerikaan."

5: Suzuki SX4/Fiat Sedici

Dat de Suzuki SX4 en de Fiat Sedici van eind 2005 gezamenlijk ontwikkeld zijn, zie je meteen. De carrosserie is ontworpen door Italdesign van Giorgetto Giugiaro. De Fiat is eerst alleen met vierwielaandrijving leverbaar. Vandaar de naam, Sedici betekent in het Italiaans zestien (4x4=16). Met een schakelaar kan de bestuurder switchen naar voorwielaandrijving. De 1.6-benzinemotor komt uit de schappen van Suzuki, terwijl de 1,9-liter dieselmotor rechtstreeks van Fiat komt. De SX4 verkoopt in Nederland aanmerkelijk beter dan de Sedici (2008: 3282 vs. 450 verkopen). In Italië wordt de Sedici wel de bestverkochte compacte suv.

6: Seat Exeo/Audi A4

Seat presenteert in 2008 op de Autosalon van Parijs de Exeo. Wie er de Audi A4 in herkent, hoeft niet naar de opticien. De Seat Exeo is in de basis inderdaad een A4, van de derde generatie om precies te zijn. Die had bij Audi al in 2007 plaatsgemaakt voor een nieuwe generatie. De Exeo is dus niet zo nieuw zoals-ie eruitziet. Toch valt er wat voor te zeggen. Zonder veel investeringen heeft Seat opeens een tamelijk luxe middenklasser die er ook nog eens prima uitziet. Bovendien is het onderstel gemoderniseerd. Het mag allemaal niet baten, de Seat Exeo blijft een witte raaf.

7: Toyota Yaris Hybrid/Mazda2 Hybrid

De huidige Mazda2 Hybrid is een een-tweetje met de Toyota Yaris Hybrid. Merkwaardig is dat er ook een 'gewone' Mazda2 met benzinemotor te koop is, die helemaal niet op de Yaris lijkt. De als Toyota Yaris vermomde Mazda2 was dan ook een moetje. Het eigenzinnige Mazda zet vooral in op atmosferische benzinemotoren, die meer CO2 uitstoten dan hybride motoren. De Europese Unie deelt boetes uit als de uitstoot te hoog wordt. Enkele Mazda-modellen zijn wel als mild hybrid leverbaar, maar dat is niet meer dan een startgenerator.

8: Fiat Panda/Seat Marbella

Met een Fiat Panda lach je iedereen uit, is de reclameslogan die Fiat in Nederland voor zijn inmiddels iconische stadsauto bedenkt. Seat beschikt eveneens over een gezonde dosis humor en brengt in 1986 de Seat Marbella uit. Deze kopie kwam tot stand met goedkeuring van Fiat. De Siciliaanse cosa nostra hoeft dus niet naar Barcelona af te reizen om de Spanjaarden een lesje te leren. Bovendien bouwt Seat vóór de Marbella ook al Fiat-modellen in licentie. De Marbella doet het in Nederland best aardig, maar het origineel is vele malen populairder.

9: Opel Kadett/Daewoo Nexia

Halverwege de jaren 90 komt het Koreaanse automerk Daewoo naar Nederland. Met twee modellen: de Espero en de Nexia. Die eerste is door Daewoo zelf ontwikkeld, maar de kleinere Nexia is een Opel Kadett van de laatste generatie met een licht gewijzigde neus en meegespoten bumpers. De Kadett heeft Opel in Nederland bepaald geen windeieren gelegd. De Nexia profiteert hiervan en verkoopt alleraardigst, zeker voor een nieuw merk uit het toen nog exotische Zuid-Korea. Ook de complete standaarduitrusting voor een betrekkelijk scherpe prijs spreekt de Nederlandse consument aan.

10: Toyota GT 86/Subaru BRZ

Een compacte suv verkoopt zichzelf gemakkelijker dan een sportwagen. Dus als je de ontwikkelingskosten kunt delen, is dat mooi meegenomen. Toyota doet het met de GR Supra, die samen met de BMW Z4 werd ontwikkeld. Qua design lijken de auto's echter helemaal niet op elkaar. Dat de Toyota GT 86 en de Subaru BRZ ook tegelijkertijd zijn ontwikkeld, zie je wél in één oogopslag. De 200 pk sterke 2,4-liter boxermotor die in beide sportwagens ligt, komt van Subaru. Voor de opvolgers halen Toyota en Subaru hetzelfde trucje uit, alleen komt de Subaru BRZ niet naar Europa en de Toyota GR86 wel.