Dit voor Nederland nieuwe automerk bezorgt jou nog meer keuzestress

Het in ons land nieuwe Chinese automerk BYD stampt sneller elektrische auto's uit de grond dan een dolfijn of zeeleeuw door een hoepel springt. De nieuwste voorbeelden zijn de BYD Dolphin en de BYD Seal, die een alternatief zijn voor de Volkswagen ID.3 respectievelijk de Tesla Model 3.

Wat is er opvallend aan de BYD Dolphin en BYD Seal?

BYD (Build Your Dreams) vliegt met zijn modelnamen alle kanten op: na eerder de BYD Atto 3, Han en Tang te hebben gepresenteerd, komt het automerk uit China nu met de BYD Dolphin en de BYD Seal (op de foto de tweede en derde auto van links). Inderdaad, een dolfijn en een zeeleeuw. De BYD Dolphin is een hatchback in het C-segment, vergelijkbaar met de Volkswagen ID.3. De BYD Seal kun je vergelijken met de Tesla Model 3.

Benieuwd waar BYD in de toekomst mee komt?

Een beetje vreemd zijn die dierennamen wel, maar voor een land van herkomst dat het jaar van de rat en van het konijn kent, ergens ook weer niet. En dan komt naar verwachting ook nog de kleinere hatchback BYD Seagull naar ons land. Jawel, een zeemeeuw. BYD is nog maar net actief in Nederland, maar het aanbod bestaat nu al uit maar liefst vijf modellen. Je zou er keuzestress van krijgen.

Wat is er goed aan de BYD Dolphin en BYD Seal?

Wanneer we oog in oog staan met de BYD Dolphin, denken we niet zozeer aan de Volkswagen ID.3 maar aan de Opel Corsa-e en de Peugeot e-208. Maar het moet gezegd worden: de ruimte op de achterbank is voorbeeldig. De wielbasis meet een riante 2,70 meter. Dat is meer dan de Opel Corsa-e heeft, maar minder dan de Volkswagen ID.3. Toch doet het interieur niet heel ruimtelijk aan. Dat komt deels door de relatief kleine zijruiten achter en de forse sportstoelen met vaste hoofdsteunen die je eerder in een Golf R verwacht. Overigens zitten ze wel heel goed, met veel ondersteuning, vooral bij de schouderpartij.



Ook achterin de BYD Seal (foto hierboven) zit je riant. Deze elektrische sedan richt zijn pijlen op de sportievere bestuurder want hij is leverbaar met 313 pk of zelfs 530 pk. Met deze laatste versie zit je vanuit stilstand in 3,8 seconden op 100 km/h. Dat mochten we uitproberen op een circuit waar we inderdaad die tijd klokten. Hierna mochten we ook even slalommen en dat was het dan wel. Langer rijden met het pre-productiemodel was helaas niet mogelijk. In die korte rijtijd viel ons wel de hoge kwaliteit op; de BYD Seal maakt wat dit betreft een goede eerste indruk. De lelijke glimmende zwarte kunststof die we bij de middenconsole aantroffen, verdwijnt bij de Europese versie, werd ons verteld.

We mochten ook kort proeven aan de BYD Dolphin. Wederom op het circuit en tussen pylonen door. BYD wil hiermee aantonen hoe stabiel de auto in bochten ligt, was de verklaring. Dat klopt, maar zodra we harder reden, merkten we toch dat de achterkant bijna wilde uitbreken en gingen we voor de zekerheid van het ‘gas’ af. Onze eerste indruk: rijdt goed, maar je moet hem niet met al te hoge snelheden de bocht om willen gooien. Daar is-ie in de hoofdzaak ook niet voor bedoeld, lijkt ons.

Wat kan er beter aan de BYD Dolphin en BYD Seal?

We hebben te kort kunnen rijden om aan te kunnen geven wat beter kan. Als we naar BYD kijken, vinden we het vooral erg veel wat het merk allemaal in korte tijd doet. De Atto 3, Han en Tang zijn nog maar net op de markt of er staan alweer twee nieuwe modellen klaar. Die verschillen van elkaar als de zon en de maan en hebben elk een ietwat anoniem design dat zonder twijfel van Aziatische herkomst is. En dan hebben we het nog maar niet over de modelnamen waar geen enkele logica in valt te ontdekken.

Qua interieurdesign gaat BYD allesbehalve anoniem te werk, met in de BYD Dolphin organische vormen en een kakofonie aan kleuren. Je moet ervan houden, zullen we maar zeggen. Het is in ieder geval verfrissend en de gebruikte materialen zijn over het algemeen keurig.

BYD Dolphin en BYD Seal: prijzen

Ook over de prijzen kunnen we nog niks zinnigs zeggen. De BYD Dolphin en BYD Seal komen in elk geval in het vierde kwartaal van 2023 naar Nederland. Voor laatstgenoemde geldt een Europese richtprijs van 30.000 tot 38.000 euro. Over de garantie valt wel wat zinnigs te zeggen: BYD Nederland geeft 8 jaar of 200.000 kilometer garantie op het accupakket (60 kWh voor de Dolphin en 82 kWh voor de Seal). De algemene garantie bedraagt 4 jaar of 120.000 kilometer.

Wat vind ikzelf van de BYD Dolphin en BYD Seal?

De eerste indruk is kort, maar goed. Zowel de BYD Dolphin als de BYD Seal rijdt zoals je van een elektrische auto verwacht: vlot, stil en comfortabel. Van het interieur van vooral de Dolphin moet je houden - ik houd er niet van. De keuze voor kleuren is bijzonder. Zoals witgrijs leer voor de stoelen en een lila carrosseriekleur waarvan het overigens niet zeker is of-ie naar Nederland komt. De kleur doet ons denken aan de koe van een welbekende chocoladefabrikant.

Verder heb ik wat moeite met het land waar BYD vandaan komt. Dat BYD geen kobalt gebruikt voor zijn in eigen huis ontwikkelde accu's siert het merk.

BYD Dolphin specificaties:



l/b/h: 4,29/1,77/1,57 m

wielbasis: 2,7 m

bagageruimte: 345-1310 l

batterij: 60 kWh

vermogen: 204 pk

Actieradius: 427 km (WLTP)

Snelladen (30-80%): 29 min.

BYD Seal specificaties: