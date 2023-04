Prijsvergelijking: MG4 Electric is 5560 euro goedkoper dan zijn 2 grootste concurrenten

Voor 32.285 euro koop je al een MG4 Electric. Hebben zijn concurrenten een antwoord op deze concurrerende prijs? Wij vergelijken de prijzen van de MG4 Electric met die van de Volkswagen ID.3 en Renault Megane E-Tech Electric.

MG4 Electric: vanaf 32.285 euro

De MG4 Electric is er in drie uitvoeringen: Standard, Comfort en Luxury. Je kunt voor de topversies met de grote batterij (64 i.p.v. 51 kWh), de lichtmetalen wielen en de 3-faselader gaan, maar de basisversie van 32.285 euro heeft al alles wat je nodig hebt.

Daarom slaan we aan het vergelijken met de Standard-uitvoering. Dan valt op dat de kleine batterij van MG (51 kWh) groter is dan de kleine batterijen van Renault en Volkswagen (40 en 45 kWh). En qua must have-systemen doet hij zeker niet onder voor de ID.3 en de Megane. Elke MG4 Electric heeft adaptieve cruise control en navigeren via Apple CarPlay of Android Auto zit ook bij de prijs inbegrepen. En toch is de MG4 Electric veruit het voordeligst.

Bij de totaalprijzen die wij vermelden, houden we géén rekening met de EV-subsidie van 2950 euro. Die gaat er dus nog af.

MG4 Electric 51 kWh

(350 km WLTP, 170 pk, 250 Nm)

Standard-uitvoering - 32.285 euro

Vrolijke kleur - 650 euro

Adaptieve cruise control - standaard

Navigeren via Apple CarPlay of Android Auto – standard

Totaalprijs - 32.935 euro

Duurder: Renault Megane E-Tech Electric

Renault heeft de Renault Megane E-Tech Electric onlangs iets duurder gemaakt (+780 euro), maar ook luxer uitgerust. Voortaan is adaptieve cruise control standaard. De automatische snelheidsregeling zat vroeger in een duur pakket, dat niet op de basisversie leverbaar was. De instap-Megane is evengoed ruim 6000 euro duurder dan de MG4 Electric. Oef.

Renault Megane E-Tech Electric 40 kWh

(300 km WLTP, 130 pk, 250 Nm)

Equilibre-uitvoering - 38.370 euro

Vrolijke kleur - 950 euro

Adaptieve cruise control - standaard

Navigeren via Apple CarPlay of Android Auto – standard

Totaalprijs - 39.320 euro

Duurder: Volkswagen ID.3

De Volkswagen ID.3 heeft een facelift gekregen, maar die versie kun je nog niet kopen. De huidige ID.3 is alleen uit voorraad leverbaar. De goedkoopste versie kost 37.850 euro, is 150 pk sterk en heeft een accupakket van 45 kWh. En dat is een zeldzame uitvoering, want veruit de meeste ID.3’s hebben 58 kWh en 204 pk. Daarbij hoort een prijskaartje van 45.990 euro. Hoe dan ook, je bent altijd minimaal 5560 euro duurder uit dan met een MG4 Electric.

Volkswagen ID.3 45 kWh

(349 km WLTP, 150 pk, 310 Nm)