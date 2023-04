50 jaar Volkswagen Passat: dit is de gaafste Passat van Marktplaats

Dit jaar viert de Volkswagen Passat zijn 50ste verjaardag. De Passat was in 1973 een belangrijke mijlpaal voor het merk. Wat weet jij nog van oude Passats? We frissen je geheugen op én presenteren de gaafste klassieke Passat van Marktplaats.

De Volkswagen Passat was in 1973 niet zomaar een nieuw model. De eerste Passat kun je zien als de wegbereider van het moderne Volkswagen. Het merk balanceerde destijds op het randje van het faillissement en moest nodig uit het achterhaalde moeras van de achterwielaangedreven en luchtgekoelde Kevers getrokken worden. Dat deed de Passat als opvolger van de Volkswagen Type 3 met verve. Tegelijkertijd stoomde hij de Kever-klanten alvast klaar voor de Volkswagen Golf I, die in 1974 kwam.

Eerste Passat was eigenlijk een Audi

Maar hoe belangrijk de eerste Passat (B1) ook was, het was geen unieke auto. In de eerste plaats was het niet de eerste Volkswagen met voorwielaandrijving, want dat was de Volkswagen K70. Maar die K70 was weer ontwikkeld als NSU, een merk dat kortstondig in de handen van het Volkswagen-concern was, voordat het in 1977 failliet ging.

Technisch had de Volkswagen Passat weinig te maken met de K70, maar des te meer met de Audi 80 B1 uit 1972. De Passat B1 en Audi 80 B1 deelden dezelfde techniek, met in lengte geplaatste, watergekoelde viercilinder motoren. Tot aan de B-stijl waren de carrosserieën ook identiek. Maar terwijl de Audi 80 een traditionele sedan was, had Giorgetto Giugiaro de Passat een fastback-koets gegeven. In het begin met een klein kofferdeksel, vanaf 1975 ook met een grote derde of vijfde deur. Bovendien kwam er een stationwagonversie, de Variant.

Volkswagen Passat B2 (1980-1988)

In 1980 werd de Passat B1 afgelost door de B2. Wat ons betreft een generatie om snel te vergeten. Het design is hoekig en onpersoonlijk, met veel te lange overhangen voor en achter. Hij werd geleverd als hatchback en als Variant. Om ons onduidelijke redenen, gaf Volkswagen de sedanversie van de Passat B2 de naam Santana. De Passat B2 was één van de eerste auto's die werden gemaakt met behulp van de CAD-technologie (computer-aided design). Het was ook de eerste Volkswagen die gebruikmaakte van een modulair platform voor voorwielaangedreven auto’s. Dat werd later ook toegepast voor de Golf, Jetta, Scirocco en Corrado.

Passat B3 (1988-1993)

Een van de leukste Passats van de afgelopen 50 jaar vinden wij de B3. Vanwege zijn dichte front wordt deze generatie ook wel ‘de Neusbeer’ genoemd. Behalve om zijn gladde, gestroomlijnde design, staat de B3 bekend om zijn bijzonder ruime interieur, mede te danken aan de dwars geplaatste motor. In de enorme kofferbak van de sedan past 578 liter aan bagage, maar uiteraard is de Variant praktischer.

De Passat B3 was de eerste Volkswagen die leverbaar werd met airbags als standaarduitrusting. Een andere noviteit was de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging, ‘Servotronic’ genaamd. De topversie van de Passat B3 was de VR6. Een 2,8-liter zescilinder motor met 174 pk zorgde voor een topsnelheid van 224 kilometer per uur.

Volkswagen Passat GT: gaafste Passat van Marktplaats

De sportiefste Passats B3 ónder de VR6 was de Passat GT G60 met G-lader en Syncro-vierwielaandrijving. Minder zeldzaam is de Passat 2.0 GT, in de krachtigste uitvoering voorzien van een 136 pk sterke viercilinder zestienklepper. Op Marktplaats.nl wordt een schitterend exemplaar te koop aangeboden. De witte sedan uit 1990 heeft een viertraps automaat, maar dan wel met een sportief korte keuzehendel. De Passat GT sprint in 10,8 seconden naar 100 km/h en heeft een top van 204 km/h. Aan de buitenkant is de Volkswagen Passat B3 GT direct herkenbaar aan de kunststof beplating van de onderzijde van de carrosserie, de achterklepspoiler en de lichtmetalen wielen.

De kilometerteller van deze Volkswagen Passat geeft maar 113.000 kilometer aan en als we de smetteloze lichtgrijze ruitjesbekleding zien, geloven we die meteen. De luxe aan boord beperkt zich tot een originele radio-cassettespeler en een digitaal klokje. Voor extra ventilatie ben je aangewezen op de handmatig open te slingeren ramen. Maar ach, wie heeft er airconditioning nodig in een auto die van zichzelf zo cool is als deze Passat B3? De vraagprijs is 7990 euro. Gezien de staat van de auto vinden we dat netjes. Al kunnen we ons voorstellen dat het ook niet stormloopt. Maar iets zegt ons, dat de waarde van deze Passat de komende jaren een stijgende lijn gaat vertonen …