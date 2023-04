Deze EV-uitvinding kan zorgen voor grotere actieradius en snellere laadtijd

Wij verheugen ons op een nieuwe generatie batterijen voor elektrische voertuigen die meer energie vasthouden, een groter rijbereik hebben en sneller opladen. Hiervoor moet de samenstelling van de lithium-ion batterij op de schop.

De nieuwe EV-uitvinding draait om de anode - een onderdeel van de batterij. Een anode werkt als een soort van parkeergarage voor elektronen in een geladen toestand. Door de samenstelling van de huidige anode te veranderen (lees: een ander materiaal te gebruiken), valt winst te behalen op het gebied van energiedichtheid en laadvermogen. Dus een groter rijbereik en snellere laadtijden.



Hogere energiedichtheid en milieuvriendelijker

Een ander materiaal dus. Meestal wordt een anode gemaakt van grafiet, maar volgens Reuters willen Group14 Technologies en Sila Nanotechnologies de grafiet aanvullen met of zelfs volledig vervangen door silicium. De switch naar silicium zorgt niet alleen voor een hogere energiedichtheid, het maakt de anode ook lichter.

Bijkomend voordeel is dat silicium een veelvoorkomend element is en daarom relatief goedkoop is. Bovendien maakt silicium de productie van accupakketten een stuk milieuvriendelijker, want in vergelijking met grafiet is maar een zesde van de hoeveelheid materiaal nodig.

Deals met Porsche en Mercedes

Group14 Technologies wil op korte termijn een fabriek bouwen in Moses Lake, Washington. Het plan is om volgend jaar de productie te starten en grondstoffen te produceren voor 200.000 EV’s. Die productie willen ze snel verdrievoudigen om aan de hoge vraag te kunnen voldoen. Met Porsche heeft Group14 Technologies al een belangrijke klant uit de autowereld aan zich gebonden.

Sila Nanotechnologies wil ook in Moses Lake materiaal gaan produceren voor de anodes. Het bedrijf heeft ook een grote klant binnengehaald: Mercedes. Gene Berdichevsky - CEO en medeoprichter van het bedrijf - tempert verwachtingen en verwacht dat het nog meer dan tien jaar gaat duren voor silicium graniet kan vervangen in alle accupakketten. Je hoeft tweede paasdag dus niet meteen naar de Porsche- of Mercedes-dealer te hollen.