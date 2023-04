Waarom je als liefhebber nog snel een nieuwe Volkswagen Golf moet kopen

Bij jij een echte Golf-liefhebber? Koop er dan maar snel eentje. Want Volkswagen-directeur Thomas Schäfer heeft tegen het Duitse Automobilwoche aangegeven dat de huidige Volkswagen Golf de laatste is die met verbrandingsmotor geleverd wordt.



Momenteel staat de achtste generatie van de Volkswagen Golf in de showroom, en er komt dus geen negende generatie - tenminste, niet met een verbrandingsmotor. Dat heeft Volkswagen-CEO Thomas Schäfer aangegeven in een interview met Autobilwoche over de toekomst van zijn merk.



De nieuwe Volkswagen Passat - alleen als Variant - en de Tiguan die voor later dit jaar in de startblokken staan, zijn samen met de voor 2025 geplande nieuwe T-Roc zijn volgens Schäfer de laatste nieuwe modellen die nog wel op fossiele brandstoffen rijden. Overigens staat de nieuwe Volkswagen Tiguan waarschijnlijk gewoon op hetzelfde platform als de huidige Golf 8.



Laatste facelift voor de Golf in 2024



Om de levenscyclus van de traditionele Volkswagen Golf te rekken, geeft Volkswagen hem in 2024 nog wel een uitgebreide facelift. Het zou ons niet verbazen als daarbij de verfoeide sliders en onhandige aanraakvlakken van het dashboard verdwijnen. Het definitieve einde van de fossiele Golf - in elk geval voor West-Europa - volgt naar alle waarschijnlijkheid rond 2028. Dat jaar is het nieuwe SSP-platform voor elektrische auto's gereed.

Modelnaam Golf blijft wel



Eerder gaven wij al aan dat we verwachtten dat 'Golf' als modelnaam wel zou voortbestaan. Waarschijnlijk met de toevoeging 'ID' bij een nieuwe elektrische generatie. Want om zo'n iconische naam definitief overboord te gooien, staat marketing-technisch gelijk aan kapitaalvernietiging. Dit wordt nu bevestigd door Schäfer, die aangaf dat ook de modelnaam Tiguan en het GTI-label zullen blijven.



Afscheid van de Volkswagen Golf is mijlpaal



Het afscheid van de traditionele Golf zou wel een mijlpaal zijn voor Volkswagen. In 1974 betekende de introductie van eerste generatie de redding voor het merk en tot en met de zevende generatie was de Volkswagen Golf steevast een wereldwijde bestseller. Met de huidige, achtste generatie kwam de klad er een beetje in, vooral door de toenemende concurrentie van suv's en elektrische auto's.



Ook fossiele Polo op de tocht



Als we het interview met Schäfer goed duiden, dan wordt de voor 2025 geplande productieversie van de Volkswagen ID.2all waarschijnlijk nog niet als ID.Golf op de markt gebracht. De kans is groter dat de ID.2all als ID.Polo in productie gaat. Want over de toekomst van de traditionele Volkswagen Polo met verbrandingsmotor is Schäfer eveneens somber. In verband met de geplande, zeer strenge Euro 7-emissienormen wordt het volgens de topman onmogelijk om een betaalbare auto met verbrandingsmotor in het A- en B-segment te ontwikkelen. Om dezelfde reden heeft Ford het lot van de Ford Fiesta eerder ook al bezegeld.



De huidige generatie van de Volkswagen Polo werd in 2022 uitgebreid gefacelift, maar gaat als sinds 2017 mee. Wat dat betreft zou 2025 prima als introductiejaar voor een elektrische versie, die volgens de belofte een vanafprijs van minder dan 25.000 euro krijgt.