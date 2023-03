Elektrische Renault 5 (2024) wil jouw spaargeld voor de Volkswagen ID.2all

De elektrische Renault 5 (2024) is bijna klaar: testen in de echte wereld is begonnen. Het streven is overduidelijk om de Renault 5 Electric eerder op de markt te brengen dan de Volkswagens ID.2all. Dit is wat we nu weten.

Als Renault iets vertelt over een nieuw elektrisch model, moet je je oren spitsen. Want de Fransen hebben veel ervaring opgedaan met de Renault Zoe en de Renault Megane E-Tech Electric is onze Auto van het Jaar 2022 geworden. En met de elektrische Renault 5 zetten ze de volgende stap.

Op dit moment is Renault zijn nieuwe elektrotechniek aan het testen in de echte wereld. Negen prototypes – Renault 5’s vermomd als Clio’s – worden getest onder winterse omstandigheden.

Elektrische Renault 5 (2024) staat op nieuw platform

De elektrische Renault 5 staat op een heel nieuw platform. Dit zogeheten CMF-B EV platform gaat ook als basis dienen voor de elektrische Renault 4 en de elektrische Nissan Micra. Dus dat moet wel goed gebeuren. Renault weet dat zelf ook en neemt alleen gecalculeerde risico’s: 70 procent van de onderdelen komt uit het prettige onderstel van de Clio en de Captur en dat juichen we toe.

Net als de keus om de achterwielen onafhankelijke multilink-ophanging te geven. Die techniek vind je normaal in een slag grotere en duurdere auto’s. Daarom heeft de Volkswagen ID.2all nog gewoon een starre achteras. Het zou ons dan ook niet verbazen als de elektrische Renault 5 lekkerder rijdt dan de ID.2. Maar dat gaan we in de toekomst ervaren.

Hoewel Renaults keuze voor chique achterwielophanging doet vermoeden dat het niet op de centen is, weet het merk het CMF-B EV platform wel 30 procent goedkoper te fabriceren dan dat van de Zoe. En er wordt ook bespaard op de kilo’s en de kubieke centimeters met de nieuwe elektromotor. Niet alleen is de synchroonmotor goedkoper en milieuvriendelijker te maken, zonder zeldzame aardmetalen, hij is supercompact. Renault combineert de motor met de DC/DC-converter, de oplader en een kastje dat schijnbaar de energiedistributie regelt. Hoe dan ook maakt dat de elektromotor 20 kilo lichter dan die van de Zoe.

Accucapaciteit Renault 5 Electric?

De accucapaciteit houdt Renault nog even geheim, maar het verklapt wel dat het vier grote batterijmodules gebruikt in plaats van twaalf kleine (Renault Zoe). De Zoe heeft trouwens een 52 kWh-batterij die 326 kilo weegt. De switch naar grote modules betekent een simpeler bouwwijze en een gewichtsbesparing van 15 kilo.

Renault communiceert: “de elektrische Renault 5 heeft minder ruimte nodig om meer kWh te transporteren”. Dat klinkt toch een beetje alsof de elektrische hatchback een grotere batterij krijgt dan de Zoe? Dus meer dan 52 kWh. Wij vermoeden dat de Volkswagen ID.2all accucapaciteit 58 kWh zal bedragen.

Door deze grote batterijmodules heeft Renault waarschijnlijk niet de vrijheid om met allerlei verschillende accuformaten te komen. Als er vier modules in de behuizing passen, is de volgende stap waarschijnlijk zes. Maar dan wordt de batterij meteen een halve meter langer. Volkswagen heeft het MEB-platform en varieert voor zijn modellenreeks met 8, 9 of 12 modules.





Elektrische Renault 5 prijs en lancering in 2024

De elektrische Renault 5 wordt onthuld in 2024, terwijl de Volkswagen ID.2all pas in 2025 verschijnt. Renault kennende wordt het een aantrekkelijke auto, maar heeft het merk die voorsprong toch nodig om zieltjes te winnen. Om klanten voor de Volkswagen ID.2 zover te krijgen hun spaargeld niet naar Duitsland maar naar Frankrijk te sturen.

Over de prijs gesproken: de Volkswagen ID.2all gaat 25.000 euro kosten en ons vermoeden is dat de Renault 5 duurder wordt. Tegelijkertijd berichten verschillende media het opbeurende nieuws dat de Renault 5 goedkoper wordt dan de Zoe én zijn concurrenten. Voordeliger dan de Zoe is niet zo moeilijk, want die is best prijzig: 34.895 euro. Voordeliger dan de concurrentie, dan is maar net wie je als concurrent beschouwt. Volkswagen wil duidelijk een budgetmodel bouwen, Renault lijkt een chiquere kant op de gaan. Daar komt nog bij dat de ID.2 nog niet op de markt is als de elektrische Renault 5 onthuld wordt … Dus de prijs blijft nog even spannend.