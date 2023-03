Bij deze BMW 5-serie hoef je nooit meer olie te verversen

BMW laat zien dat de nieuwe BMW 5-serie bijna klaar is voor de start. De opvolger van de huidige G30 wordt nog dit jaar verwacht. Net als bij de 7-serie komt er ook een volledig elektrische variant, de i5.



Alle autofabrikanten laten hun nieuwe modellen een zwaar testprogramma doorlopen voordat ze op de markt worden gebracht. Beproevingen in het winterse noorden van Zweden vormen daarbij een vast onderdeel. Daarbij worden tal van aspecten tegen het licht gehouden. Hoe reageert de motor als de olie dik wordt? Zijn alle afdichtingen bestand tegen langdurige kou, hoe goed is het verwarmingssysteem, enzovoort, enzovoort. En last but not least: hoe zijn rijgedrag en handelbaarheid in de sneeuw en op ijs?

Nieuwe 5-serie als EV en met verbrandingsmotoren



Net als bij de huidige BMW 7-serie, komt er ook bij de nieuwe 5-serie naast de versie met verbrandingsmotoren, een volledige elektrische versie, die BMW i5 gaat heten. En nu hebben elektrische auto's natuurlijk geen last van dik wordende olie. Wel wil de fabrikant natuurlijk graag weten hoe goed het accupakket zich houdt onder extreme winterse omstandigheden. Loopt de actieradius niet te snel terug? Zijn de laadtijden nog acceptabel?



Maar ook simpele kwesties als het openen en sluiten van de klep voor de laadpoort worden hier tegen het licht gehouden. Dat BMW zoveel foto's van de wintertests deelt, is voor ons het bewijs dat de i5 ze goed heeft doorstaan en dat we de elektrische 5-serie inderdaad binnenkort tegemoet mogen zien.

Design nieuwe BMW 5-serie en i5



Wat hun ontwerp betreft, onderscheiden de nieuwe BMW 5-serie en de BMW i5 zich wat ons betreft positief van de BMW 7-serie en BMW i7. Op een aantal foto's kun je zien dat de grille weer vrij normale proporties aanneemt en dat de 5-serie dus niet de enorme muil krijgt die veel recente BMW-modellen zo'n fout aanzicht geeft. Verder lijkt het erop dat BMW bij de 5-serie ook afstapt van de koplampen in twee verdiepingen. Zou BMW dan toch het licht gezien hebben?



Elektrische BMW i5 ook als Touring



Als we kijken naar het concurrentieveld, dan moet de nieuwe BMW i5 het vooral gaan opnemen tegen de Mercedes EQE. Interessant daarbij is dat Mercedes zijn grote elektrische middenklasser heeft losgetrokken van de reguliere E-klasse met verbrandingsmotor. Daarnaast levert de Mercedes de EQE alleen als sedan, terwijl de elektrische BMW 5-serie ook als Touring (stationwagon) leverbaar wordt.



BMW i5 waarschijnlijk goedkoper dan Mercedes EQE



Dat Mercedes de EQE als volledig op zichzelf staand model bouwt, heeft als voordeel dat de auto constructie volledig geoptimaliseerd is voor elektrische aandrijving. we kunnen ons voorstellen dat BMW bij het bouwen van grotendeels identieke de 5-seriemet verbrandingsmotor en de elektrische i5 hier en daar compromissen heeft moeten sluiten. Daar staat tegenover dat je met de BMW-methode kosten bespaart in de ontwikkeling, inkoop, productie en onderdelenvoorziening. Het is te hopen dat we een deel van die efficiënte aanpak terug gaan zien in de prijs. Bij de BMW i7 zien we dat effect in elk geval al wel. Zo is de BMW i7 xDrive60 (544 pk) ruim 30.000 euro minder duur dan de vergelijkbaar gemotoriseerde Mercedes EQS 580 4Matic (523 pk).



In de Auto Review 4/2023 lees je hoe de BMW i7 zich houdt tegenover de Porsche Taycan.



Actieradius en vermogen nieuwe BMW i5

Als we die lijn doortrekken naar de BMW i5, dan verwachten we dat de instapper rond de 60.000 euro gaat kosten, tegen ruim 71.000 euro voor de goedkoopste Mercedes EQE. De verwachting is dat de BMW i5 eind 2023 bij de dealer staat. De basisversie zal wel i5 eDrive40 gaan heten en qua specificaties overeenkomen met de goedkoopste BMW i4. Dat betekent een vermogen van 340 pk en een accupakket van 80,7 kWh. Daarmee komt de actieradius waarschijnlijk in de buurt van de 500 kilometer.



Daarnaast kom er vast ook een BMW i5 M50, met 544 pk, goed voor een honderdsprint in minder dan 4 seconden.