Over het uiterlijk van de Kia EV9 waren we duidelijk: de binnenkant is prettiger dan de buitenkant. Maar Kia bewaart het beste voor het laatst: indrukwekkende specs, keurige actieradius.

Als het op actieradius en laadtijden aankomt, zijn er maar weinig automerken die kunnen wat Kia kan. Het Electric Global Modular Platform (E-GMP) van Hyundai en Kia maakte al indruk bij modellen als de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6. Ook de EV9 krijgt dit platform, en dus ook de magische laadtijden en formidabele actieradius.

Kia EV9: actieradius en snelladen



Volgens Kia is de actieradius van de EV9 maximaal 541 kilometer. Maar het is vooral de laadsnelheid waarmee de Koreanen hun concurrenten in de schaduw stellen. De Kia EV9 kan laden met 800 volt. In de praktijk betekent dit: hang hem aan de snellader, wacht een kwartier en je hebt er 239 extra kilometers bijgekregen.

Niet elke Kia EV9 heeft zo’n grote actieradius. Het gaat om de Long Range met achterwielaandrijving, die een groot batterijpakket heeft van 99,8 kWh (de Kia EV6 komt tot maximaal 77,4 kWh). De elektromotor op de achteras levert 204 pk en doet de 0-100 in 9,4 seconden.



Houd je meer van opschieten en hecht je minder aan een groot rijbereik, dan is de AWD-variant een betere keuze. Deze heeft een extra elektromotor aan de vooras en levert een vermogen op van 385 pk en 600 Nm. Voor de honderdsprint heeft-ie maar 6 seconden nodig.



Autonoom rijden ... maar niet bij ons



Er komen twee uitvoeringen van de Kia EV9. De duurste GT-Line van de EV9 kan autonoom rijden op niveau 3, wat betekent dat je hem op de snelweg zijn goddelijke gang kunt laten gaan. Inhalen, bijremmen, optrekken: de Kia kan het allemaal zelf. Ware het niet dat de Europese regelgeving dit nog niet toestaat. Misschien dat Kia als troost een dooie mus van chocola naast de laadkabel kan verstoppen …



Een ander software-nieuwtje is dat je via een app op elk moment over-the-air updates kunt laten uitvoeren. In de appstore van Kia vind je van alles, van de mogelijkheid om de AWD-versie 100 Nm extra koppel te geven tot (we verzinnen dit niet) een lichtpatroon voor de grille van je EV9 GT-Line. Misschien vind je er ook wel een dating-app, speciaal voor Kia rijders.



Kia EV9 zevenzitter

Er is ook nieuws over de stoelen. Je kunt kiezen of je zes of zeven zitplaatsen wilt. Dat eerste is optioneel, maar voor die extra investering kun je de stoelen op de tweede rij wel meteen 180 graden draaien. Heb je behoefte aan een schoonheidsslaapje tijdens het laden, dan kan de voorstoel in de ligstand. Ook op de achterste zitrij is iets te beleven, daar vind je bekerhouders en oplaadmogelijkheden voor mobiele apparaten.

Wanneer komt de Kia EV9 naar Nederland?

De voorverkoop van de Kia EV9 start in de tweede helft van 2023. Het kan dus zijn dat-ie pas in 2024 in Nederland arriveert. Over de prijs van de Kia EV9 weten we nog niets.