Het is definitief: ook na 2035 mogen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor worden verkocht, als ze maar rijden op e-fuels. Wat is het, wat zijn de voor- en nadelen en kun jij gewoon in je huidige auto blijven rijden?

Het verhaal is ondertussen wel bekend: nieuwe auto’s die vanaf 2035 in de EU verkocht worden, moeten volledig emissievrij zijn. Dat betekent alleen niet dat er alleen nog elektrische auto's worden verkocht. Ook na 2035 mogen nog steeds auto's met verbrandingsmotor worden gebouwd, als ze maar rijden op CO2-neutrale e-fuels (of synthetische brandstoffen).



Wat is e-fuel?

Auto’s rijden al meer dan honderd jaar op benzine. Die maken we van aardolie, uit de grond. De brandstof van de toekomst is schoon en komt uit de lucht: e-fuels worden gemaakt van de wind en de zon. Wind- en zonne-energie worden omgezet naar waterstof, waarna er in een chemisch proces CO2 uit de lucht wordt toegevoegd. Zo ontstaat synthetische brandstof, ook wel e-fuel genoemd.



E-fuel is ook geschikt voor diesel- en benzineauto's van nu



De uit het proces ontstane vloeistof heeft dezelfde eigenschappen als normale benzine en diesel. Je tankt het precies zoals je nu gewend bent en de auto's van nu kunnen probleemloos op onverdunde e-fuels rijden.



Met synthetische brandstoffen (die vrijwel CO 2 -neutraal zijn) dragen bestaande auto’s hun steentje bij aan het terugdringen van de wereldwijde CO 2 -uitstoot. Ze stoten namelijk vrijwel evenveel CO 2 uit als er vooraf uit de lucht is gehaald.



E-fuel voordelen

Een voordeel van e-fuel is dat het maakproces veel minder belastend is voor het milieu. Omdat e-fuel wordt geproduceerd met groene stroom en CO2 uit de lucht, wordt de brandstof gezien als emissievrij. De broeikasgassen die je met de verbrandingsmotor uitstoot zijn immers vrijwel gelijk aan de broeikasgassen die uit de lucht zijn gehaald om de brandstof te produceren.



E-fuel nadelen



Een van de nadelen van e-fuels is dat het nog niet op grote schaal wordt geproduceerd. Daardoor is e-fuel tanken (nog) veel duurder dan benzine of diesel. Zo duur, dat het op dit moment nog geen goed alternatief is voor consumenten.



De EU voorziet daarom een probleem. In toekomstige e-fuel-auto's kun je ook gewoon benzine of diesel tanken. De Europese Unie is bang dat mensen benzine blijven tanken in hun nieuwe auto’s, omdat dat veel goedkoper is. Daarom wil de EU dat de autofabrikanten een techniek ontwikkelen die e-fuels van traditionele brandstof kan onderscheiden. Tank je gewone benzine of diesel, dan kun je niet gaan rijden.

Helemaal uitstootvrij zullen synthetische brandstoffen bovendien nooit worden, omdat auto’s met verbrandingsmotoren naast CO2 ook stikstofoxiden en fijnstof uitstoten.



Eerste stappen

De eerste stappen naar massaproductie van e-fuels zijn al wel gezet. Porsche is een van de voorlopers in het gebruik van synthetische brandstoffen. Het sportwagenmerk heeft samen met Siemens en andere partners een fabriek in Chili gebouwd die e-fuel produceert. Porsche wil de synthetische brandstof onder meer gebruiken in de autosport. De verwachte jaarproductie van de nieuwe fabriek is vooralsnog slechts 130.000 liter, maar moet de komende jaren worden opgeschroefd naar ruim 550 miljoen liter.



Hoewel dit al meer dan 4000 keer zoveel is, blijft het nog lang niet genoeg om aan de ongetwijfeld groeiende vraag naar e-fuels te voldoen. Alle Nederlanders tanken per maand bijvoorbeeld al 400 miljoen liter benzine. Er valt dus nog een hoop werk te verrichten voordat we daadwerkelijk e-fuels kunnen tanken.