Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 12 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Dacia een positieve én negatieve rol speelt en Alfa Romeo nog één keer doet wat het als geen ander kan. Top en flop.

Top - Alfa Romeo Giulia doet nog even niet aan elektrificatie

Alfa Romeo beleefde zware jaren en heeft een groot elektrisch offensief aangekondigd om het hoofd boven water te kunnen houden. Maar nu nog heel even niet. Wij testen de gefacelifte Giulia en dat blijft een auto voor petrolheads. Nog wel ...



Top - Waarom het peperdure Euro 98 (E5) tanken soms een goed idee is

Moet je nu wel of niet E5 (Euro 98) tanken? Je krijgt een hartverzakking als je afrekent, maar uiteindelijk kan het juist goedkoper zijn om dit dure goedje in je brandstoftank te gieten. Moet jij dat ook doen?



Top - Dacia Bigster gaat definitief in productie



Betaalbare auto's zijn er nauwelijks meer, maar gelukkig hebben we Dacia. Dat komt met een grote en betaalbare SUV: de Bigster. En die ziet er nog leuk uit ook! Eén nadeel: hij komt voorlopig nog niet naar Nederland.



Flop - Een elektrische auto verzekeren is een duur grapje

Het accupakket van een elektrische auto is een kostbaar onderdeel en een van de redenen dat EV's meer kosten dan auto’s met een verbrandingsmotor. En dat dure accupakket heeft ook gevolgen voor de verzekeringspremies. Die kunnen volgens verzekeringsmaatschappijen torenhoog worden.

Flop - Zelfs Mini maakt het Nederlandse straatbeeld kleurlozer

Wat een geinige auto is de Mini Clubman toch, met zijn dubbele achterportieren. Al vinden we vorige generatie uit 2007 beter geslaagd. Maar Mini maakt een einde aan de Clubman, die zijn oorsprong vindt in de ruige jaren zestig. Het enige positieve is dat er een gelimiteerde afscheidseditie komt.



Flop - Wie koopt er nou een Dacia Spring?

We houden van Dacia, maar laten we eerlijk zijn, de Spring is ruk. Al is hij honderd keer de goedkoopste elektrische auto van Nederland. Toch kochten al 100.000 mensen er eentje. Deze vier tweedehands elektrische auto's zijn een redelijk alternatief.