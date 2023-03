Waarom zou je peperdure Euro 98 (E5) tanken?

Euro 98 wordt steeds duurder ten opzichte van Euro 95. Het verschil in adviesprijs is ondertussen opgelopen tot zo’n 17 cent per liter. Toch blijven bepaalde automobilisten de dure variant tanken. Moet jij dat ook doen?

Een kleine opfriscursus: in Nederland kunnen we bij het tankstation doorgaans kiezen voor Euro 95 of Euro 98. In sommige landen zijn ook Euro 100 en Euro 102 beschikbaar. De cijfers staan voor het octaangetal in de benzine. Vaak staat op de pomp ook nog een E gevolgd door een 5 of 10. Dit staat voor de hoeveelheid ethanol in de benzine, waarbij het getal het maximale percentage ethanol in de benzine aangeeft.

Hoe meer ethanol wordt gebruikt, hoe lager het octaangetal wordt. Dus E5 staat gelijk aan Euro 98 en E10 is moderne codetaal voor Euro 95.

Reden 1: Motor loopt soepeler op Euro 98

Over het algemeen geldt dat je automotor soepeler loopt op benzine met een hoger octaangetal. Dat is dan ook een reden voor bestuurders om voor Euro 98 te kiezen in plaats van Euro 95. Maar er speelt meer.



Reden 2: Zuiniger met een hoog octaangetal

Daarnaast zorgt de soepelere ontbranding ervoor dat de motor zuiniger omspringt met benzine die een hoger octaangetal heeft. Hoeveel dit scheelt, verschilt per auto. Het kan zelfs voorkomen dat het prijsverschil tussen de twee soorten benzine wordt gecompenseerd, omdat de motor simpelweg verder komt op de duurdere benzine.

Reden 3: Oudere auto’s kunnen slecht tegen ethanol

Een van de belangrijkste redenen is echter dat veel oudere auto’s niet bestendig zijn tegen het relatief hoge percentage ethanol in Euro 95 (E10). De ethanol tast bepaalde slangen, rubbers en afdichtingen aan. Zelfs motorschade is hierdoor niet uitgesloten. Over het algemeen gaat het dan over auto’s die twintig jaar of ouder zijn. Als je zeker wilt weten of je auto tegen Euro 95 (E10) kan, is het verstandig om dit te checken bij je garage, in de handleiding van je auto of op e10check.nl.

Reden 4: Veroudering door lang stilstaan

De reden dat vooral voor klassiekers, oldtimers of zomerauto’s gekozen wordt voor Euro 98, is dat het langer meegaat dan Euro 95. Dus je kunt het langer ongebruikt in de tank laten zitten voordat problemen optreden. Zo kan de ethanol in de E10-benzine het materiaal in je tank aantasten en hiermee zorgen voor vervuiling. Dit kan leiden tot verstopping van de brandstofpomp. Tevens trekt het ethanol in de benzine water aan, wat kan zorgen voor roest in de tank en een 'verarming' van de brandstof.

Conclusie

Automobilisten hebben dus goede redenen om te kiezen voor Euro 98 (E5) in plaats van Euro 95 (E10). Zo loopt over het algemeen je motor soepeler en zuiniger. Daarbij kunnen veel oudere auto's niet tegen de hoeveelheid ethanol in Euro 95. Niet als ze ermee rijden en niet als de auto voor langere tijd stilstaat.