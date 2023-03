De hot hatch is niet dood: elektrische Volkswagen ID.2all GTI komt eraan

De onthulling van de Volkswagen ID.2all in Hamburg bleef niet onopgemerkt, vooral vanwege zijn prijs van 25.000 euro. Zelfs de sportieve rijders kunnen nu bij Volkswagen terecht voor een goedkope, snelle én elektrische auto, want er komt ook een GTI/GTX-versie.

Dat maakte Kai Grünitz - verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling bij Volkswagen - bekend in een gesprek met het Britse TopGear. De sportieve ID.2all wordt een voorwielaandrijver (geen 4WD dus) en zal het achtervoegsel GTI of GTX dragen.

Voortzetting van een traditie

Volkswagen baarde in 1976 met de eerste generatie Golf GTI. De hot hatch was geboren. De Golf GTI is ondertussen al toe aan zijn achtste generatie en is door de jaren heen wereldwijd maar liefst 2,3 miljoen keer verkocht.

Volkswagen bracht ook van de Lupo, Up!, Polo en Scirocco een GTI-versie op de markt. Maar die konden allemaal niet uit de schaduw treden van de Golf GTI. De geruite stoelbekleding en de pookkook die oogt als een golfbal zijn twee beroemde kenmerken.

Wanneer kunnen we de ID.2all GTI/GTX verwachten?

Omdat de productieversie van de Volkswagen ID.2all pas in 2025 op de markt verschijnt, moeten we nog tot minimaal 2026 wachten op de ID.2all GTI/GTX. Welke typische GTI-kenmerken de ID.2all GTI/GTX gaat krijgen blijft voorlopig nog een mysterie. Maar ongetwijfeld wordt-ie sneller dan de ‘reguliere’ ID.2all, die met 223 pk en een 0-100 van 6,9 seconden al aardig sportief is.



En het beste nieuws: ook met stekker is de betaalbare hot hatch springlevend!