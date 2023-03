Deze grote betaalbare suv van Dacia komt eraan, maar niet zo snel als jij zou willen

Een grote betaalbare suv, dat is de natte droom van veel Europese automobilisten. En als er één Europees automerk is dat dit voor elkaar kan boksen, is het Dacia wel. De Dacia Bigster (2025) komt eraan.

Die toekomstige grote betaalbare suv van Dacia heet dus Dacia Bigster. Wij vinden het een ietwat vreemde naam (we denken niet meteen aan 'groot' maar zien Peppa Big voor ons) maar zijn wel fan van het design. Dat liet Dacia in grote lijnen al eerder zien met de Bigster Concept - een studiemodel uit 2021.

Nieuwe Dacia-modellen

De Dacia Bigster Concept was 4,6 meter lang en reken er maar op dat dit ook de lengte is van de toekomstige productieversie. Tijdens een presentatie kondigde Dacia verschillende nieuwe modellen aan die op het CMF-B-platform van de Renault-Nissan alliantie staan waar ook Dacia deel van uitmaakt. Dit worden auto’s met twee- of vierwielaandrijving, met een lengte variërend van 4,1 tot 4,6 meter.

Hierbij gaat het volgens Dacia om sedans, hatchbacks en suv's in het B- en C-segment. Meer concreet zegt Dacia dat de productie van een nieuw model op basis van de Bigster Concept is gepland voor 2025. Dat is goed nieuws, want dit betekent dat de grote betaalbare suv van Dacia er definitief aan komt. Het van oorsprong Roemeense merk staat immers al jaren bekend om zijn betaalbare modellen.

Dacia Bigster pas in 2026 leverbaar?

Minder goed nieuws is dat je behoorlijk wat geduld moet opbrengen voordat de Dacia Bigster op de markt komt. Omdat de productie voor 2025 gepland staat, zou het zomaar kunnen gebeuren dat de Dacia Bigster pas in 2026 leverbaar wordt. Dan ziet de wereld er ongetwijfeld heel anders uit. Volgens een ceo van Citroën rijden we dan wellicht niet meer in nieuwe elektrische suv's:

Elektrische Dacia Bigster (2025)?

Dacia verklapt nog niets over de aandrijflijnen van de Dacia Bigster. Wel zegt het dat de Bigster 'alles biedt wat een suv in dit segment nodig heeft'. Dan gokken we in ieder geval op een benzineversie, een hybride versie en ook een volledig elektrische versie. Of zoals Dacia zegt: 'alternatieve aandrijfvormen, inspelend op veranderende regelgeving'.

Aan jou de keuze

Als het dan eindelijk 2025 is, gaat de Dacia Bigster in Roemenië in productie. Tot die tijd moet je het met de Dacia Duster doen. Ook een suv en betaalbaar maar met een lengte van 4,3 meter een stuk kleiner. Of je wacht minder lang en koopt een grote suv die allesbehalve betaalbaar is. Aan jou de keuze.