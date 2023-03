Volkswagen ID.2all kost 25.000 euro en doet 6 dingen helemaal anders

Dit is de Volkswagen ID.2all: de goedkope elektrische auto van 25.000 euro waarmee Volkswagen vanaf 2025 al jouw twijfels over elektrisch rijden gaat wegnemen.

De Volkswagen ID.2all is simpel gezegd een elektrische Polo. Hij is ongeveer even lang en breed, maar door het accupakket in de vloer ook 8 centimeter hoger. De voor- en achterwielen staan 5 centimeter verder uit elkaar, wat hem zo ruim maakt als een Golf.

Van de buitenkant lijkt de ID.2all ook op de Polo, maar dan met nieuwerwetse koplampen en achterlichten. Een rode lichtbalk loopt over de hele achterkant. Volkswagen belooft een vanafprijs van minder dan 25.000 euro, wat de ID.2all goedkoper maakt dan de voordeligste Polo (26.890 euro).

Volkswagen ID.2: 6 verschillen met ID.3, 4 & 5

Nu de overeenkomsten met de Polo zijn afgehandeld, willen we de ID.2all vergelijken met de andere elektrische Volkswagen-modellen. De Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4 en Volkswagen ID.5 delen juist veel techniek, maar de ID.2all doet 6 dingen juist helemaal anders.

1. Fysieke knoppen voor ID.2all

Hij heeft toch wel fysieke knoppen? Dat is onze eerste gedachte zodra we het interieur zien. En ja hoor, Volkswagen maakt ons blij met een glimmend draaiwiel voor het volume en losse knoppen voor de temperatuur en de stoelverwarming. Op het stuur zijn de vervelende aanraakvlakken verruild voor draaiknoppen. Met de hendel rechts achter het stuur zet je de auto in D, N, R of P (net als in de Volkswagen ID. Buzz). De oplichtende draaischakelaar tussen de voorstoelen is voor de rij-programma’s.

2. ID.2all krijgt eigen versie MEB-platform

De ID.2all staat op zijn eigen versie van het MEB-platform (MEB Entry). De 266 pk sterke elektromotor zit in de neus van de auto en drijft de voorwielen aan. De andere ID.-modellen hebben de motor achterin en achterwielaandrijving. Volkswagen haalt de laadpoort ook naar voren; hij zit schuin voor de bijrijder.

Oplettende kijkers zien dat de ID.2all een starre achteras heeft. Zulke simpele ondersteltechniek is gemeengoed in het B-segment, maar het betekent wel dat de elektrische Polo waarschijnlijk niet zo'n volwassen rij-ervaring biedt als de grotere ID.-modellen met hun onafhankelijke achterwielophanging. Maar daar is de prijs ook naar …

3. ‘Frunk’ onder de achterbank

De ID.2all heeft een forse kofferbak van 440 liter die groeit tot 1330 liter als je de tweedelige achterbank neerklapt. Daar kan ID.3 met 385 tot 1267 liter niet aan tippen.

En de ID.2all heeft een extra opbergvak van 50 liter: geen frunk onder de motorkap, maar een compartiment onder de achterbank. Om erbij te komen klap je de bank omhoog. De laadkabel past erin en je kunt je laptop erin opbergen en opladen.

4. 20-inch wielen voor ID.2all

De ID.2all heeft 20-inch wielen (225/40 R20). Die zijn reusachtig, zelfs voor ID.-begrippen. De ID.3 en ID.4 staan standaard op 18-inch wielen en voor 20-inch lichtmetaal moet je bijbetalen.

5. Groot instrumentarium

Achter het eigenaardige eenspaaks stuurwiel staat een digitaal instrumentarium van 10,9 inch. Het scherm is groter dan we gewend zijn van de andere ID.-modellen en het is niet aan de stuurkolom bevestigd, maar aan het dashboard zelf. Zoals het heurt, eigenlijk. Het centrale touchscreen meet 12,9 inch diagonaal en dat is 0,9 inch groter dan het grootste aanraakscherm van zijn grotere broers.

6. Volkswagen ID.2 prijs doet wonderen

De basisprijs van minder dan 25.000 euro is de belangrijkste eigenschap van de ID.2all. Het maakt de auto bereikbaar voor een groot publiek en het geeft hoop voor de toekomst van elektrisch rijden in een tijd waarin er vooral over gemopperd wordt. De ID.2all is goedkoper dan Polo met 95 pk en net zo sterk als een Polo GTI. Wat wil je nog meer? Met deze elektrische hatchback neemt Volkswagen meer EV-twijfels weg dan elk ander ID.-model tot dusver.

Bonus: prakkezeren over opladen en actieradius ID.2all

De ID. 2all heeft een WLTP-actieradius van ongeveer 450 kilometer. We vermoeden dat Volkswagen daarvoor het accupakket van 58 kWh gebruikt. Grote kans dat het instapmodel van 25.000 euro een kleinere batterij krijgt. Volkswagen heeft namelijk een accupakket van 45 kWh in het MEB-onderdelenschap dat jou omgerekend 350 kilometer ver brengt. Dat zouden we een prima range vinden voor die prijs.

Nog even over het snelladen: 10 tot 80 procent in 20 minuten. Als (als!) dat een batterij van 58 kWh betreft, dan moet de laadsnelheid behoorlijk hoog zijn: 125 kW van leeg tot vol. Dat wordt nog een uitdaging voor Volkswagen, want de huidige ID.-modellen houden dat tempo niet zo lang vol.

De Volkswagen ID.2all wordt in 2025 gelanceerd. Nog twee jaar geduld, dus.