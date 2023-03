Kia EV9 (2023): de binnenkant is prettiger dan de buitenkant

Kia noemt de nieuwe Kia EV9 een elektrische suv met een gedurfd en elegant design. Kia moet het wel over de binnenkant hebben, want getuige de eerste foto's van de nieuwe Kia EV9 kunnen we de buitenkant van de Kia EV9 met geen mogelijkheid elegant noemen ...

Als we een elegant gelijnde auto moeten noemen, denken we niet direct aan een reus van een auto zoals de Kia EV9. Kia vertelt nog niet hoe lang en breed zijn nieuwe elektrische suv is maar dat het een enorm gevaarte is, valt niet te missen. En hoe groot zijn die wielen wel niet? Als we aan 'elegant' en 'auto' denken, zien we sierlijker gelijnde automodellen voor ons, zoals de Alfa Romeo Giulia en BMW 4-Serie, ook al is zijn grille discutabel. Indrukwekkend kun je de Kia EV9 wel noemen, maar elegant? Nee, dat is net zoiets als wanneer je een nijlpaard een elegant dier noemt.

Te gek voor woorden

Dat Kia zijn vierde elektrische auto in Nederland als grote suv verpakt, is best bijzonder in een tijd waarin steeds meer automerken vraagtekens zetten bij de stroomlijn in combinatie met de efficiency van zo'n bullebak. Dat Kia zijn nieuwe elektrische zevenzitter daarbij voor een betere stroomlijn voorziet van verzinkte deurgrepen is eigenlijk te gek voor woorden. Dat is net alsof je een benzineslurpende oude Cadillac uitrust met een start/stopsysteem. Kia houdt desondanks vertrouwen in de elektrische suv want noemt het design van de EV9 de basis voor andere toekomstige suv-modellen van Kia. De ceo van Citroën denkt hier trouwens heel anders over:

Stuk enthousiaster

Genoeg over de buitenkant van de Kia EV9. Als we naar de binnenkant kijken, worden we een stuk enthousiaster. We zien een ruim, licht interieur met een fraai dashboard met twee schermen van 12,3-inch en nog een extra display voor een 'indrukwekkend digitale beleving' zoals Kia zegt. We spotten niet heel veel fysieke knoppen maar gelukkig wel voor de bediening van de climate control. Kia heeft het over een 'moeiteloze bediening van de functies zonder al teveel knoppen', maar in de praktijk gaan die twee dingen vaak niet samen. Maar ook op het stuur zijn fysieke toetsen aangebracht dus wie weet.

Drie zitrijen



Kia rust de Kia EV9 uit met drie zitrijen en belooft een 'comfort op lounge-niveau' voor alle drie de zitrijen. Hierbij kun je kiezen uit een zevenpersoons- of zespersoons-opstelling. De stoelen op de eerste en tweede zitrij kunnen tijdens het opladen van de Kia EV9 in een relaxstand worden gezet, maar wat dit precies inhoudt, zegt Kia nog niet. Waarschijnlijk kun je de leuning ver naar achteren verstellen. De stoelen op de tweede zitrij zijn 180 graden te draaien zodat je face to face zit met de passagiers helemaal achterin.

Weten als Kia alle details van de Kia EV9 vrijgeeft?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Kia EV9: werelddebuut op 28 maart 2023

Het blijft dit keer vooral bij plaatjes kijken, want Kia houdt de specificaties van de Kia EV9 geheim tot zijn werelddebuut op 28 maart 2023. Dat is tevens het startsein van de wereldwijde Kia-campagne 'Here to reshape the way we move'. Als dit betekent dat we allemaal in een knoeperd van een elektrische suv moeten rondrijden, vrezen we het ergste voor de beschikbare parkeerruimte in binnensteden. Maar ook Volvo ziet graag dat we ons in enorme suv's verplaatsen: