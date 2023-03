Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 10 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Ford een echte mannenauto introduceert op Internationale Vrouwendag en we een tip hebben om duizenden euro's te besparen op een (bijna) nieuwe auto. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top - Tip: nieuwe auto te duur? Koop een demo-auto



De laatste tijd zijn de prijzen van nieuwe auto's in rap tempo tot ongekende hoogten gestegen. Daar komen nog maandenlange levertijden bij. Bespaar duizenden euro’s en veel wachttijd - ga voor een bijna nieuwe demo.

+ Top - Een Men's Only Edition van de Ford Explorer

Het zal alle macho’s onder onze websitebezoekers wel ontgaan zijn, maar 8 maart was het Internationale Vrouwendag. En wat deed Ford: dat introduceerde de Men’s Only Edition van de Ford Explorer. Zonder overbodige, door vrouwen bedachte bedenksels ...



+ Top - Eindelijk weer een elektrische stationwagon: de Nio ET5 SW



Elektrische stationwagons zijn er nauwelijks. Heel slim dus van Nio (dat merk van de wisselstations voor batterijen) om met de Nio ET5 SW te komen. Tesla, de belangrijkste concurrent van Nio, staat erbij en kijkt ernaar.

- Flop - Wat is die gefacelifte Mazda 2 lelijk



De Mazda 2 is vernieuwd voor 2023. De gekleurde accenten in de wielen en de grille zien er - we zijn in een milde bui - apart uit. Misschien dat Mazda dat bij nader inzien ook vindt en daarom de prijs zo laag heeft gehouden?

- Flop - Veelbelovende elektrische Toyota komt niet naar Nederland



Start met de bZ3 de inhaalrace van Toyota op stekkergebied? Nou, een beetje. De Toyota bZ3 is alleen voor China bedoeld, Nederland en België kunnen fluiten naar deze veelbelovende elektrische Toyota.

- Flop - Polestar voor een prikkie? Vergeet het maar!



Nu Tesla de prijzen verlaagt en de verkopen bij Polestar niet overhouden, zou je verwachten dat het Zweeds-Chinese merk in actie komt. Maar je krijgt nog geen euro korting op je Polestar 2. Is dit slim van het merk dat zo graag premium wil zijn, of een kamikaze-actie?