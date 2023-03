Honda-topman heeft moeite met EV's: "Verbrandingsmotor bestaat nog in 2040"

Honda lijkt niet zo'n vaart te maken met het volledig elektrificeren van zijn modellen, maar daar komt verandering in. Hierbij ligt de focus op batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch (fuel cell). Maar dit betekent volgens Honda niet dat de verbrandingsmotor ten grave wordt gedragen.

Honda zegt tegen nieuwsdienst Reuters tot 2030 ten minste 40 miljard dollar te investeren in de ontwikkeling en de productie van EV's en batterijen. Dit moet ertoe leiden dat aan het einde van dit decennium 40 procent van alle Honda-verkopen een hybride dan wel volledig elektrische auto is. Het eerste concrete voorbeeld hiervan is de Honda Prologue, een volledig elektrische grote suv die in 2024 op de Amerikaanse markt komt, ook als Acura ZDX.

Op de hoogte blijven van het EV-nieuws van Honda en andere merken?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Honda werkt aan eigen EV-platform

Waar de Honda Prologue (zie foto hieronder) nog met General Motors ontwikkeld is, bevestigt CEO Toshihiro Mibe tegenover Reuters dat Honda werkt aan een eigen EV-platform. Het eerste model op dit platform komt naar verwachting in 2026 op de Amerikaanse markt. Ook wil Honda zijn eigen batterijen ontwikkelen. De investering van 40 miljard omvat een joint venture met LG Energy Solution voor de productie van batterijen die gebruikt zullen worden in Honda's toekomstige EV-fabrieken in Noord-Amerika.

Moeite met elektrificatie

De topman van Honda noemt elektrificatie en de branstofcel de twee hoofdcomponenten van toekomstige mobiliteit en geeft toe dat hij persoonlijk hier wat moeite mee heeft. "Al meer dan 30 jaar werk ik aan de ontwikkeling van verbrandingsmotoren, maar ik moet mijn persoonlijke gevoelens opzij zetten en denken aan wat goed voor het bedrijf is", zegt Mibe. Honda heeft onlangs een zelfstandige businessunit opgericht die toezicht moet houden op de ontwikkeling van EV's en batterijen.

Honda denkt verder aan een eigen laadnetwerk, vergelijkbaar met de superchargers van Tesla. "De huidige laadinfrastructuur is nog niet op een plek aanbeland die we wenselijk voor onze klanten vinden", aldus Mibe.

Rol verbrandingsmotor nog niet uitgespeeld

Ondanks alle inspanningen op elektrificatiegebied, gelooft Honda dat de rol van de verbrandingsmotor nog lang niet uitgespeeld is. Die blijft volgens de CEO van Honda in ieder geval tot 2040 bestaan en waarschijnlijk nog langer. Hij voegt eraan toe dat Honda haalbaarheidsstudies uitvoert naar onder andere synthetische brandstoffen ook wel e-fuels genoemd. Die moeten ervoor zorgen dat we nog geen afscheid hoeven te nemen van verbrandingsmotoren, in ieder geval niet wat betreft sportwagens, grote vrachtwagens en vliegtuigen.

Duitsland wil uitzondering voor e-fuels

E-fuels zijn CO2-neutraal. Bij verbranding ervan komt wel CO2 vrij maar die is tijdens de productie van de bandstof uit de lucht gehaald. Toch zijn e-fuels niet helemaal schoon, want NOx en koolmonoxide worden wel uitgestoten. De EU verbiedt de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor vanaf 2035. Dat geldt ook voor verbrandingsmotoren die op e-fuels lopen. Dat zit Duitsland niet lekker, dit land wil een uitzondering als het gaat om e-fuels.