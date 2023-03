Wat komt er na de Leaf en de Ariya? 19 nieuwe elektrische Nissans!

Nissan was met de Nissan Leaf een van de pioniers op het gebied van elektrisch rijden, maar lijkt de laatste jaren een beetje achter de feiten aan te lopen. Daar gaan de Japanners verandering in brengen door niet minder dan 19 (!) volledig elektrische modellen op de markt te brengen.

Dat maakte Nissan bekend in een recent persbericht. Het is een uitbreiding van het Nissan Ambition 2030-plan dat het bedrijf in 2021 al naar buiten bracht. Destijds repte Nissan over 23 geëlektrificeerde auto's, waarvan 15 volledig elektrisch. Dat plan is nu opgekrikt.

Ambitieuze plannen

Nu zijn de aantallen van dat plan gegroeid naar 27 geëlektrificeerde modellen, waarvan 19 modellen volledig elektrisch. Dat is ambitieus voor een merk dat in Nederland momenteel beschikt over 2 volledig elektrische personenauto’s (Leaf en Ariya), 1 volledig elektrische bestelauto (Townstar), 1 hybride auto (Juke) en 2 auto's met een e-Power aandrijflijn (Qashqai en X-Trail).

Nieuwe geëlektrificeerde Nissan-modellen

Hoewel Nissan in het persbericht natuurlijk niet concreet benoemt wat de nieuwe modellen worden - dat horen we later pas - willen we op basis van eerdere geruchten en artikelen wel een aantal gokjes wagen. Zo is het waarschijnlijk dat een derde generatie van de Leaf deel uitmaakt van het vernieuwde modellengamma. Ook een elektrische opvolger van de Micra schijnt in de pijplijn te zitten. Deze zou nauw verwant zijn de met de elektrische Renault 5. Tot slot is de kans groot dat de Juke, Qashqai en X-Trail een elektrische opvolger gaan krijgen en dus deel uit blijven maken van de plannen van Nissan.

Europa geeft het goede voorbeeld

Wanneer de plannen succesvol worden uitgevoerd zal het percentage van nieuw verkochte geëlektrificeerde Nissans in 2030 wereldwijd 55 procent van de totale verkoopcijfers bedragen. Dit percentage is straks te danken aan de Europese EV-verkopen; voor 2026 moet maar liefst 98 procent van de Nissan-verkopen geëlektrificeerd zijn. In thuisland Japan ligt dit percentage op 58 procent. Opvallend genoeg verwacht Nissan dat in China maar 35 procent van de nieuwe Nissans in 2026 geëlektrificeerd zijn, 5 procent minder dan dat het merk in 2021 beraamde.