Volkswagen ID.3 (2023): de meeste ergernissen zijn verholpen (maar niet alle)

Over de Volkswagen ID.3 viel veel te klagen: slechte afwerking, hoge prijzen, dramatisch verlopen software-updates. Bij de facelift van 2023 moet dat allemaal tot het verleden behoren.



Wat hebben we (klanten én journalisten) veel geklaagd over de harde kunststoffen in het interieur. Het zag er nogal goedkoop uit voor een auto die 45.000 euro kostte, en paste ook niet in het sterke imago dat Volkswagen op afwerkingsgebied altijd heeft gehad.



Daaraan is Volkswagen tegemoet gekomen door het dashboard een zachte toplaag te geven. Afhankelijk van de uitvoering, worden de deurpanelen bekleed met verschillende soorten stof. En het stuur heeft hetzelfde diervrije leer als in de ID. Buzz.

Andere manieren waarop de fabriek het comfort aan boord heeft verbeterd, is door een aantal voorzieningen standaard te maken. Dat geldt voor onder meer het grote 12-inch touchscreen en de luxe middenconsole met twee bekerhouders en twee USB-poorten. Maar één ergernis bleef: die vermaledijde knoppen. Soms moet je erop drukken, soms werkt wrijven. Soms werkt niets. En altijd worden ons geduld en humeur op de proef gesteld. Iedereen klaagt erover. Dus wat doet Volkswagen bij de facelift van de Volkswagen ID.3? De Duitsers laten alles bij het oude …

Levertijd ID.3 (58 kWh, 204 pk): juni 2023

Andere dingen verbeterden wel. De kinderziektes die gepaard gingen met de software-updates, zijn volgens Volkswagen verleden tijd. Net als de huidige ID.3 is het faceliftmodel is voorbereid om over the air-updates te ontvangen. Qua aandrijflijn verandert er niets; de eerste ID.3’s van de nieuwe lichting krijgen de bekende 204 pk sterke elektromotor en het accupakket van 58 kWh.

Nieuwe functies als Plug & Charge en de intelligente routeplanner voor EV’s maken het opladen eenvoudiger en comfortabeler. De ID.3 is optioneel verkrijgbaar met Travel Assist die werkt met live data, en Park Assist Plus met geheugenfunctie, waarmee de auto zichzelf kan parkeren. Bovendien heeft de ID.3 een inhaalassistent, die werkt bij snelheden boven 90 km/h.



De ID.3 ziet er van buiten een fractie anders uit, maar je ziet nauwelijks verschillen. Een nieuwe voorbumper met grotere instroomopeningen stuurt de luchtstroom om de voorwielen en verbetert zo de stroomlijn. De motorkap loopt nu door tot aan de A-stijlen, de zwarte strook onder de voorruit verdwijnt. Aan de achterkant zijn de tweedelige lichtunits nu rood.

Volkswagen ID.3 (2023) prijzen

De Volkswagen ID.3 wordt onthuld in het voorjaar en uitgeleverd vanaf juni 2023. Prijzen zijn nog niet bekend. Wel gaan we ervan uit dat Volkswagen het niet meer bij die ene peperdure versie houdt, die nu 45.990 euro kost en veel duurder is dan alle concurrenten. Later komt de ID.3 ook met kleiner accupakket, wie weet zat dan de prijs ook weer zakken tot onder de 40.000 euro.