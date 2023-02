Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 8 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we goedkope elektrische auto’s aanmoedigen en goedkope autobanden afraden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Elektrische Volvo’s vanaf 2025 even duur als Volvo’s op benzine

Als het aan Volvo ligt, kunnen autokopers binnenkort niet meer het argument gebruiken dat elektrische auto’s zoveel duurder zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor. Want vanaf 2025 zijn ze even duur.

+ Top – Toyota’s jarenlange ervaring met hybrides betaalt zich uit

De Toyota Corolla is vernieuwd. En deze nieuwe Toyota Corolla heeft alles in huis om een vervolg te geven aan de sterrenstatus die zijn voorganger binnen Toyota heeft en die drie jaar op rij 's-werelds meestverkochte auto was.

+ Top – Goedkope elektrische Volkswagen rijdt al rond

Hier rijdt de Volkswagen ID.2 (2025). De testauto is vermomd als een Volkswagen ID.3, maar de kleine achterportieren verraden dat het om een kleinere auto gaat – een elektrische Volkswagen Polo.

- Flop –Met goedkope autobanden verpletter je zó twee Kia’s Picanto

Autobanden zijn de afgelopen tijd 30 procent duurder geworden. Toch is bezuinigen op nieuwe zomerbanden een slecht idee. Dat laat een grote zomerbandentest van onder meer de ANWB zien. De verschillen op sommige testonderdelen zijn ronduit schokkend.

- Flop – Porsche heeft een probleem met one pedal driving

Veel elektrische auto's hebben one pedal driving. Porsche vindt rijden met één pedaal echter maar niets. Dat heeft een klein beetje te maken met het rijgevoel, maar vooral met het stroomverbruik. Want als Porsche-rijders iets belangrijk vinden, is het wel zuinig rijden ...

- Flop – Je moet 18 maanden wachten op de leukste Volkswagen ID. Buzz

Je hebt de knoop doorgehakt: je gaat een Volkswagen ID. Buzz bestellen. En wel zoals-ie te zien is op de reclameborden en in commercials; met de opvallende tweekleurige lak. Maar daar heb je twee dingen voor nodig: een dikke portemonnee en engelengeduld ...