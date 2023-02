Ford: Hoezo alleen stoelverwarming? Wij verwarmen alles wat je aanraakt!

De actieradius van EV's oprekken, is een van de grootste uitdagingen van de auto-industrie. Dat doe je niet alleen met grotere batterijen, maar ook door systemen efficiënter te maken. Zo bedacht Ford een nieuwe manier van verwarmen: verwarmbare interieurpanelen.

De temperatuur in de cabine behaaglijk maken én houden is een van de uitdagingen van moderne EV’s. De elektrische verwarming met hete lucht is namelijk een van de grootste actieradiuskillers. Reden genoeg voor Ford om een alternatief te bedenken. De Amerikanen installeerden allerlei verwarmbare interieurpanelen in een van hun elektrische bestelbussen en sloegen aan het meten.

Bussen zijn moeilijk warm te houden

Ford koos voor een E-Transit omdat bestelbussen een uitdaging zijn om warm te houden. De deuren worden namelijk bovengemiddeld vaak geopend door de chauffeurs. Elke keer wanneer dit gebeurt, ontsnapt er waardevolle warme lucht waar het verwarmingssysteem zo hard voor heeft gewerkt.

Door ervoor te kiezen om niet de lucht maar de panelen in de auto te verwarmen is dit te voorkomen, zo was het idee van Ford. Vrijwel elk oppervlak in de bestelbus werd aangepakt. De stoelen, hoofdsteunen, armleuningen, deurpanelen, zonnekleppen en zelfs de vloermatten werden verwarmd. Vervolgens werd deze manier van verwarmen uitgebreid getest en vergeleken met het conventionele verwarmingssysteem.

Veelbelovende resultaten

En de resultaten? Die zijn veelbelovend. De verwarmbare panelen verbruiken 13 procent minder energie dan het traditionele verwarmingssysteem. Volgens Ford kan deze ontwikkeling zorgen voor 5 procent extra actieradius. Dus 400 kilometer wordt dan 420 kilometer.

Ford is niet het eerst merk in de autowereld dat de actieradius wil oprekken door de cabineverwarming anders aan te pakken. Eerder ontwikkelde het Duitse ZF verwarmbare gordels. En hoewel het geen honderden kilometers scheelt, kan de extra actieradius net het verschil maken tussen het thuisfront bereiken of met een lege batterij stranden.