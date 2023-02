Waarom het gek is dat juist Porsche een probleem heeft met one pedal driving

Veel elektrische auto's hebben one pedal driving. Porsche vindt rijden met één pedaal echter maar niets. Dat heeft een klein beetje te maken met het rijgevoel, maar vooral met het stroomverbruik. Want als Porsche-rijders iets belangrijk vinden, is het wel zuinig rijden ...



Even een kleine opfriscursus: one pedal driving houdt in dat een elektrische auto afremt wanneer je het gaspedaal loslaat. Helemaal tot stilstand. Op deze manier win je kostbare energie terug én is het mogelijk om rond te rijden met alleen het gaspedaal. Het rempedaal gebruik je alleen in noodgevallen.



Porsche gelooft niet in one pedal driving

Rijden met één pedaal is een fijne feature van veel elektrische auto's. Maar Porsche gelooft er niet in en dat heeft te maken met het stroomverbruik. Want - zo beredeneren de Stuttgarters - wanneer de auto bij gas los automatisch begint af te remmen en je moet diezelfde energie weer gebruiken om te accelereren, treedt er in het proces twee keer energieverlies op.

Hoe moet het volgens Porsche dan wel? Door bij het loslaten van het gaspedaal de elektromotor(en) los te koppelen en de auto uit te laten rollen. Volgens Porsche is dit een efficiëntere en natuurlijker manier van elektrisch rijden. Het zorgt er namelijk voor dat de kinetische energie in het voertuig blijft, aldus de Duitsers. Daarnaast benadrukt Porsche dat deze manier van rijden dichter in de buurt komt van het rijden met een verbrandingsmotor.

Remmen op de elektromotor

De auto zo goed als frictievrij laten uitrollen is handig op de snelweg. In de stad wil je juist krachtig afremmen op de motor en energie terugwinnen. Dat kan de Porsche Taycan natuurlijk ook en Porsche geeft aan dat ongeveer 90 procent van het dagelijkse remmen gebeurt op de elektromotor. De overige 10 procent komt voor rekening van de gewone remmen. Alleen die kunnen de auto volledig tot stilstand brengen.

Gaspedaal op de vloer

Wij vinden het frappant dat Porsche zo hamert op zuinig rijden, want wij hebben nog nooit een Porsche-rijder kunnen betrappen op Het Nieuwe Rijden. Heb je ooit een Taycan-bestuurder bij 105 km/h zijn gaspedaal zien loslaten zodat de auto geleidelijk vertraagde tot de snelheid van zijn voorligger? Of lag het gaspedaal op de vloer, schoot hij toen vol in de ankers en slingerde hij soepel om de lichtblauwe Suzuki Alto op de rechterbaan heen?