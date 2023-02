Elektrische Volvo’s vanaf 2025 even duur als Volvo’s op benzine

Als het aan Volvo ligt, kunnen autokopers binnenkort niet meer het argument gebruiken dat elektrische auto’s zoveel duurder zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor. Want vanaf 2025 zijn ze even duur.



Voor Volvo kan de tijd van een volledig elektrisch wagenpark niet snel genoeg komen. De Zweden hebben haast en willen zo snel mogelijk de verbrandingsmotor inruilen voor een volledig elektrische aandrijflijn. Topman Jim Rowan gaf tegenover Automotive News een inkijkje in de toekomstplannen van Volvo. Het merk wil zich volledig richten op de transitie naar een compleet elektrisch modellengamma. Dat doel moet rond 2030 bereikt worden.

Momenteel beschikt Volvo met de C40 Recharge en XC40 Recharge al over twee elektrische modellen, en straks komen daar de EX90 en de EX30 bij. De ene is een grote elektrische zevenzitter, de ander een compacte SUV is die onder de XC40 komt te staan op de modellenladder.

Waarschuwing voor Toyota

Volgens Rowan maken merken een grove fout als ze zich niet volledig focussen op EV’s, maar ook blijven investeren in de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. De uitspraak lijkt een directe reactie en tevens waarschuwing voor Toyota. De Japanners gaven recentelijk nog aan juist een gevarieerd aanbod van aandrijflijnen te willen houden en daarmee ook hybride en plug-in hybride modellen te blijven ontwikkelen.

Rowan denkt dat merken als Toyota een groot risico nemen door niet mee te gaan met de markt. Volvo heeft naar zijn zeggen juist nog voor de onvermijdelijke transitie naar volledig elektrisch al geïnvesteerd in EV’s, zodat ze de markt voor zijn.

Prijsverschil verdwijnt in 2025

Het grote probleem dat een snelle elektrificatie van Volvo-modellen in de weg staat, is de hoge prijs van grondstoffen die nodig zijn voor de accupakketten van elektrische auto’s. Voornamelijk lithium is een kostbare grondstof. Rowan erkent dit probleem en wil de kosten verlagen door een overeenkomst te sluiten met mijnen en verwerkingsfabrieken. Zo kan Volvo directe toegang krijgen tot de grondstoffen en worden de kosten voorspelbaarder.



Ook moet de doorontwikkeling van batterijen en het gebruik van andere materialen de kosten omlaag brengen. Volvo verwacht dit al snel te kunnen doorberekenen naar de klanten - op een goede manier. Rowan denkt dat het prijsverschil dat nu nog bestaat tussen elektrische Volvo’s en Volvo’s met een benzinemotor rond 2025 is verdwenen. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar 2025 is al over twee jaar ...