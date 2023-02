Hoe gaat deze snellaadpaal jouw elektrische auto nog sneller opladen? Door te blazen!

Rivian staat bekend om zijn elektrische pick-ups, maar de Amerikaanse autofabrikant bouwt ook snellaadpalen. Een grappig nieuw patent gaat Nissan Leaf-rijders nog het meeste helpen.

Het patent is voor een snellaadpaal die warme of koude lucht onder de elektrische auto blaast - daar waar de batterij zit. De temperatuur van het accupakket is bepalend voor de laadsnelheid, dus op deze manier kan de batterij van de buitenkant verwarmd of gekoeld worden – afhankelijk waar behoefte voor is.

EV-oplader met airconditioning

Zoals Teslarati al opmerkt, omvat het idee van Rivian meer dan alleen een ventilator die lucht uit de omgeving blaast. De lucht wordt eerst verwarmd of gekoeld, voor het beste resultaat. Daarom heet het patent ook de EV-oplader met airconditioning.

Het probleem wat de EV-oplader met airconditioning tackelt, is iets waar vooral Nissan Leaf-rijders last van hebben. Zijn accupakket heeft geen ingebouwde koeling of verwarming, zoals tegenwoordig de standaard is. Hierdoor heeft Leaf het euvel dat herhaaldelijk snelladen de batterij oververhit, waardoor de laadsnelheid keldert. En die hitte raakt-ie maar moeilijk kwijt.

Energieverspillende oplossing

Maar om dan maar koude lucht globaal in de richting van het accupakket te blazen, klinkt als een inefficiënte oplossing. Al hebben we het hier natuurlijk wel over een Amerikaans automerk, een land waar de airconditioning van supermarkten en bioscopen steevast op 18 graden staat. Koude lucht rondpompen is hun passie.

Wat vinden wij van dit idee? Het klinkt alsof de eerste snelladpaal met deze techniek geplaatst gaat worden op 1 april …