Dacia-baas: Rijd je in een grote elektrische suv? Ga je schamen!

Dacia-topman Xavier Martinet haalt uit naar de grote en zware elektrische auto’s die op de markt verschijnen. De Dacia Spring is volgens Martinet hét schoolvoorbeeld van hoe het wel moet. Is hier sprake van ‘Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend’?

De Dacia-topman nam geen blad voor de mond tijdens een gesprek met het Britse AutoCar. Martinet noemt het ‘gekkenwerk’ dat automerken EV's die 2000 of zelfs 3000 kilo wegen op de markt brengen. Zeker als je bedenkt dat veel automobilisten er in hun uppie in rijden en maar korte stukken afleggen. Dat de topman van Dacia uitspraken als deze doet is dan weer niet verwonderlijk ...

Performance niet gewenst

De Dacia Spring is namelijk een van de lichtste EV’s die je kunt kopen. De eerste volledig elektrische auto van het budgetmerk werd in 2021 geïntroduceerd en weegt slechts 912 kilo. Ter vergelijking: de Volvo EX90 die vanaf 2024 in de showroom staat, weegt met zijn 2818 kilo ruim drie keer zoveel. Het bijzonder lage gewicht van de Spring wordt bereikt door een piepklein accupakket van 27,4 kWh en de motor van een elektrische tandenborstel te plaatsen.

Dat je in de Dacia Springt beschikt over slechts 44 pk, 125 Nm koppel en een WLTP-actieradius van 230 kilometer, deert de Spring-klanten volgens Dacia niet. De gemiddelde chauffeur van de Spring rijdt volgens Dacia maar 40 kilometer per dag, op een gemiddeld tempo van nog geen 30 km/h. Misschien durven ze niet harder ...

Trage sprinttijd

Met zijn lage gewicht en kleine batterij is de Spring volgens Martinet het schoolvoorbeeld van de denkwijze van Dacia; voeg geen gewicht en power toe aan een auto, als dit toch niet gebruikt gaat worden. Daar heeft de Dacia-topman wel een punt, maar met een sprinttijd van 19,1 seconden is de Spring is wel érg traag. Het is zelfs zo weinig auto, dat wij 9000 euro extra zouden uitgeven voor een MG4 Electric.