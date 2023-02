Waarom je beter met een oude diesel naar de wintersport kunt gaan dan met je Tesla

Veel Nederlanders verheugen zich op de komende wintersportvakantie in Oostenrijk. Ook Tesla-piloten en andere EV-rijders, want inmiddels zijn er in Duitsland ook een heleboel laadpalen. Toch kan het heel ontstressend zijn om met je ouwe diesel te gaan die je sinds de komst van je EV allang op Marktplaats hebt staan ...



Wat kan je als (lease-)rijder nu gebeuren als je met je elektrische auto naar de Oostenrijkse Alpen gaat? Zo ver is het toch niet? Bovendien, hebben de Duitsers er de laatste tijd een hoop laadpalen bijgebouwd.



Minder actieradius op wintersportreis



Maar waar veel EV-rijders onvoldoende rekening mee houden, is dat de actieradius van hun elektrische auto bij volle bepakking met vier of vijf personen en vakantiebagage een stuk minder ver komt dan tijdens de dagelijkse eenpersoons ritjes over de A28. Bovendien is in Duitsland de verleiding groot om het gaspedaal iets verder in te trappen dan tot het getal 100 op de snelheidsmeter. En wat dacht je van die skikoffer op dak? Die maakt de stroomlijn er natuurlijk niet beter op. En als het heel koud wordt, gaat het elektrische bereik van je Tesla, BMW i, BYD, Mercedes EQ of Volkswagen ID er ook niet op vooruit.

Laadpaalfiles rond Frankfurt verwacht



Accountantsbureau KPMG voorziet dan ook flinke laadpaalfiles. Stijn de Groen, Lead Automotive bij KPMG: “In 2020, net voor de COVID-19 uitbraak, zagen we wachttijden van soms 75 minuten per laadstation. De rijen zullen naar verwachting korter zijn, maximaal 60 minuten, maar wees voorbereid. Het snellaadnetwerk in

Duitsland is dan wel uitgebreid, maar het aantal Nederlanders met een elektrische auto is veel sterker gegroeid.”



Daar voegen wij graag aan toe dat ook het aantal Duitse EV-rijders de afgelopen jaren een explosieve groei heeft doorgemaakt. Niet in de laatste plaats door de torenhoge aanschafsubsidies.

De grootste drukte wordt verwacht op 25 februari en dan met name in de regio Frankfurt. Bij KPMG hebben ze uitgedokterd dat vakantievierders uit Midden- en Noord-Nederland vooral daar hun terugkerende landgenoten uit de zuidelijke provincies bij de laadstations zullen tegenkomen. Gezien de favoriete vertrektijden van de Nederlanders, zijn hun elektrische auto's juist in de dichtbevolkte regio van Frankfurt aan een laadsessie toe.



Tesla-rijders die verwachten dat het bij hun 'eigen' Tesla-laadstations wel zal meevallen, hebben niet goed opgelet. Want tegenwoordig mogen ook mensen met andere EV's dan Tesla's hun auto bij de superchargers aan de stekker hangen ...

Relaxed per diesel naar de wintersport ...



Zie je je relaxte wintersportreis naar en van Oostenrijk nu al voor je ogen uiteenspatten? De simpelste manier om laadpaalfiles te vermijden, is door je reistijd of route aan te passen. Al geven we geen garanties dat het dan wél goed gaat. De wintersportvakantie omboeken naar een retourtje Canarische Eilanden is een andere optie.



Maar als doorgewinterde liefhebber van de lange latten, kun je natuurlijk ook je oude dieseltje wintersportklaar maken. Sinds je je eerste (elektrische) leaseauto hebt opgehaald staat-ie al tijden te verpieteren. Net als die andere 18.000 diesels op Marktplaats.nl waar geen hond naar omkijkt. Rijd hem door de wasstraat, gooi de set winterbanden uit de schuur eronder en tank hem bij het pompstation op de hoek vol met B7. Vervolgens rijd je er in één ruk mee naar Oostenrijk. Onderweg wel even vriendelijk zwaaien naar de EV-rijders bij het laadstation! En mocht je onderweg toch wat extra diesel nodig hebben, dan weet je vast wel een filevrij tankstation te vinden waar je binnen vijf minuten weer bent vertrokken.