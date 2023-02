Toyota ziet eindelijk het licht - elektrische Toyota-modellen komen eraan

Toyota en elektrische auto's blijft een ongelukkige combinatie, net als sushi en stroopwafels. Hier moet verandering in komen, vindt de nieuwe CEO van Toyota. En graag rap een beetje.

Koji Sato - de kersverse CEO die huidige topman Akio Toyoda vanaf 1 april gaat vervangen - gaf in een persconferentie inzicht in de toekomstplannen van Toyota. Het EV-offensief van het merk is geconcentreerd rondom een compleet nieuw platform. Dit platform is ontwikkeld voor elektrische voertuigen en moet vanaf 2026 in gebruik worden genomen. Dit platform staat aan de basis van allerlei nieuwe modellen die als EV zijn bedacht en ontwikkeld.

Golf van kritiek

Het bericht komt na een golf van kritiek die Toyota over zich heen kreeg nadat het aangaf zich te willen blijven focussen op hybrides en plug-in hybrides. Kortom, aandrijflijnen die maar voor een deel elektrisch zijn. En Toyota's nieuwe passie voor EV's wil niet zeggen dat de liefde voor hybrides bekoeld.

Sato geeft aan dat Toyota nog steeds niet gelooft in een autolandschap dat volledig wordt gedomineerd door elektrische voertuigen. Toyota wil juist een diverse mix aanbieden van verschillende aandrijflijnen. We zullen in de toekomst dus naast volledige elektrische auto’s ook hybride, plug-in hybride én waterstof-modellen van Toyota blijven zien.

Minuscuul EV-aandeel

Dat Toyota zich meer moet toeleggen op het ontwikkelen van elektrische auto’s staat als een paal boven water. Toyota is ‘s werelds best verkochte automerk, maar in de huidige verkoopmix zitten amper EV's. Het aandeel is echt heel klein: van de 9.566.961 Toyota’s die in 2022 wereldwijd over de toonbank gingen, waren er slechts 24.466 volledig elektrisch. De Japanners zullen dit minuscule EV-aandeel van 0,26 procent moeten opkrikken als ze hun positie aan de top willen behouden.