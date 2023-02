Diesel weer goedkoop als vanouds – rijden op diesel loont weer, maar hoelang nog?

Goed nieuws voor de geplaagde dieselrijder. Na een jaar van sterk op en neer gaande prijzen, betaal je als dieselaar nu weer ongeveer evenveel voor een liter diesel als voordat de oorlog in Oekraïne losbarstte. De vraag is hoelang dat nog zo blijft.

Momenteel bedraagt de adviesprijs voor een liter diesel 1,82 euro. Maar wie een beetje oplet, kan al voor 1,60 euro per liter terecht. En dat is niet het enige; nadat de literprijs van diesel die van benzine in augustus 2022 voorbijstreefde, is het stinkende goedje nu weer duidelijk goedkoper dan benzine. Per liter scheelt het 13 tot 15 cent. Op een volle tank van 50 liter is dat 7,50 euro.



Diesel, benzine, lpg of elektrisch?



Dieselauto soms goedkoper dan elektrische auto



Heb jij je dieseltje afgelopen zomer in paniek voor veel te weinig geld ingeruild voor een veel te dure benzineauto? Dan zul je nu wel balen. Want als je maar genoeg kilometers rijdt, ben je in veel gevallen op diesel ook weer goedkoper uit dan op benzine.



Ondanks de veel hogere wegenbelasting. Sterker nog, afhankelijk van de stad en het type laadpaal dat je gebruikt, is een diesel soms zelfs voordeliger dan een elektrische auto. Daarover beklaagden Amsterdamse taxichauffeurs zich een tijdje gelden, nadat de laadtarieven in die gemeente een enorme sprong hadden gemaakt. In Utrecht maken ze het helemaal bont: daar betaal je aan een openbare laadpaal tot 72 cent per kilowattuur, dubbeltjes meer dan een halfjaar geleden.

Hoelang blijft diesel goedkoper dan benzine?



De vraag is hoelang het goede nieuws voor dieselrijders aanhoudt. Op dit moment is er genoeg dieselolie op voorraad. Dat komt doordat veel partijen flink dieselolie hebben gehamsterd voordat de volledige dieselboycot van Rusland van kracht werd. Niemand weet in hoeverre alle partijen erin slagen de voorraden op peil te houden en wat dat met de prijzen doet. Wel is de kans groot dat de huidige accijnskorting op autobrandstoffen per 1 juli 2023 wordt gehalveerd. Dit betekent dat diesel vanaf 1 juli waarschijnlijk sowieso 5,55 cent per liter duurder wordt en benzine 8,65 cent. Als er verder geen bijzondere marktontwikkelingen zijn, neemt het prijsverschil dus toe in het voordeel van diesel.