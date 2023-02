Toyota-rijders helpen je graag verhuizen, maar willen dit ervoor terug

Heb je verhuisplannen en zit je verlegen om een ruime auto voor al je spullen? Check dan wie van je vrienden een pick-up van Toyota heeft. De kans dat de Toyota-rijder je te hulp schiet, is volgens een Amerikaans onderzoek het grootst van alle pick-up-eigenaren.

Het niet al te serieuze maar wel aardige onderzoek onder eigenaren van een pick-up is gedaan door Americantrucks.com. De site vroeg pick-up-eigenaren onder meer of ze gevraagd werden om te helpen bij een verhuizing door hun pick-up uit te lenen. En op welke manier ze gecompenseerd werden voor hun hulp. Meer dan 400 eigenaren reageerden en niet altijd even blij.

Toyota-eigenaren het behulpzaamst

Bijna 60 procent van de eigenaren die reageerden zegt ooit gevraagd te zijn om te helpen bij een verhuizing. Daarbij zijn de eigenaren van een Toyota pick-up het behulpzaamst en het meest bereid om je de helpende hand toe te steken. Wie een pick-up van Chevrolet rijdt, is volgens het onderzoek het minst geneigd om zijn steentje bij te dragen en laat je vooral lekker zelf sjouwen.

Meer nice to know-onderzoekjes?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief (dank!)

Honda-eigenaren het zwaarst geïrriteerd

Pick-up-eigenaren staan volgens het onderzoek trouwens niet te trappen om je te helpen. Bijna alle eigenaren (ongeveer 90 procent) zijn op z'n minst licht geïrriteerd als ze gevraagd worden hun auto uit te lenen. Bijna de helft (49 procent) gaf zelfs aan dit als uitermate vervelend te ervaren. Eigenaren van een Honda kun je beter niet bellen want die zijn het zwaarst geïrriteerd.

Het kan nog gekker

Voor wat, hoort wat. Wat Toyota-eigenaren en andere eigenaren van een pick-up in ruil voor hun hulp willen of in ieder geval krijgen, is een etentje (64 procent), geld (56 procent) of gek genoeg een baan (38 procent). Het kan nog gekker, want 29 procent gaf aan drugs/medicijnen te krijgen als compensatie en 27 procent een date. Ach ja, het land van de onbegrensde mogelijkheden zullen we maar zeggen ...

Denk twee keer na

De verhuismogelijkheden die een pick-up biedt, is voor 32 procent de reden geweest om een dergelijke auto aan te schaffen. De helft gaf aan de pick-up voor het werk nodig te hebben en 47 procent vertelde een pick-up te hebben gekocht omdat ze er altijd al een wilde hebben. Denk wel twee keer na voor je je pick-up uitleent, want 81 procent gaf aan de auto met schade terug te hebben gekregen ...