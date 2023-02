Volvo EX90 levertijd: elektrische 7-zitter rolt nog in 2023 van de productieband

Volvo is druk bezig met de elektrificatie van het modellengamma. De Volvo EX90, de elektrische opvolger van de XC90, komt al in het laatste kwartaal van dit jaar uit de fabrieken gerold. En dat is opvallend.

Daarmee is de Zweedse SUV er eerder dan verwacht, aangezien eerder vermoed werd dat we tot 2024 moesten wachten. Wanneer je de EX90 in Nederland bestelt, krijg je een exemplaar met een Chinees randje. De productie voor zowel de Aziatische als de Europese markt gaat namelijk plaatsvinden in het Chinese Chengdu. Conservatieve Amerikaanse Volvo-klanten zullen tevreden zijn dat hun nieuwe EX90 afkomstig is uit hun eigen land; de productie voor deze markt vindt plaats in Charleston, North Carolina.

Bloedverwant van de Polestar 3

De Volvo EX90 kan gezien worden als een directe bloedverwant van de Polestar 3, die ongeveer in dezelfde periode in productie zal gaan. Beide SUV’s staan namelijk op hetzelfde platform dat Volvo speciaal voor elektrische auto’s heeft ontwikkeld. Wegens deze overeenkomst beschikken ze beiden over een accupakket van 111 kWh, kunnen ze beiden tot 250 kW laden, hebben ze een vergelijkbare actieradius en zijn ze allebei vierwielaangedreven.

Het interieur van beide auto’s lijkt zoveel op elkaar, dat je een blik op het logo op het stuur nodig hebt om te weten in welke je zit. En de verschillen? De Volvo staat naar alle waarschijnlijk op jouw shortlist als je een groot gezin hebt. De EV biedt namelijk royaal plaats aan zeven inzittenden. De Polestar beschikt juist over een sportievere styling.

Huiveringwekkende prestaties

Laatstgenoemde wil niet zeggen dat de EX90 zo traag is als een step. De dubbele elektromotoren waarmee de EX90 standaard is uitgerust bieden minimaal 408 pk en 770 Nm. Je stuwt je gezin daarmee in minder dan zes seconden van 0 naar 100 km/h. Dan is er ook nog de Performance-uitvoering, met 517 pk en maar liefst 910 Nm. Met de actieradius én de veiligheid in het achterhoofd heeft Volvo voor beide versies bepaald dat het bij een snelheid van 180 km/h welletjes is met het accelereren.

Watertanden door de specificatielijst

De techfreaks onder de Volvo-enthousiastelingen zullen spontaan beginnen te watertanden bij het lezen van de specificatielijst van de nieuwe EX90. Er prijkt bijvoorbeeld een 14,5 inch scherm op het dashboard, die 5G connectiviteit ondersteunt. Ook zit de EX90 tjokvol met veiligheidssystemen, waaronder een Pilot Assist-systeem dat gebruik maakt van lidar-technologie.

Geen Chinees prijskaartje

Dat de Volvo EX90 in China wordt geproduceerd wil niet zeggen dat deze een Chinees prijskaartje meekrijgt. Wanneer je deze luxe SUV wilt bestellen, zul je hier minstens 100.000 euro voor neer moeten leggen.